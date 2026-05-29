Cộng hòa Séc phát triển hệ thống chống UAV hướng tới thị trường Trung Đông

Cộng hòa Séc đã phát triển một hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) di động và module mang tên Murmus và dự kiến sẽ xuất khẩu sang các nước Trung Đông ngay trong năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, thông tin trên được bà Anna Růžičková, Giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng S-Tech Ventures, công bố tại buổi giới thiệu hệ thống ở sân bay Rokycany.

Bà cho biết công ty Czechia Systems thuộc tập đoàn này đã nhận được các đơn đặt hàng đầu tiên từ Trung Đông và đang đàm phán với một số đối tác châu Âu.

Theo nhà phát triển, Murmus có khả năng phát hiện, phân loại, theo dõi và tiêu diệt nhiều UAV trinh sát và tấn công, trong đó có cả UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất.

Người phát ngôn S-Tech Ventures Ondřej Chlupáček cho biết đây là hệ thống chống UAV toàn diện quy mô lớn đầu tiên được phát triển tại Cộng hòa Séc và đã được thử nghiệm trên chiến trường.

Hệ thống Murmus gồm ba xe địa hình Torsus, kết hợp trung tâm chỉ huy, radar và các thiết bị điều khiển thành một tổ hợp tác chiến thống nhất. Theo nhà sản xuất, hệ thống có thể hoạt động trên địa hình phức tạp, bảo vệ khu vực rộng tới 200km2 và vô hiệu hóa mục tiêu chỉ trong vài chục giây đến vài phút.

Đại diện công ty cho biết nhu cầu hiện nay chủ yếu đến từ Trung Đông, trong khi việc mở rộng sang thị trường châu Âu còn gặp trở ngại do các quy định pháp lý và cấu trúc quốc phòng truyền thống của khu vực./.

