Việt Nam tích cực đóng góp tại Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất

Ngày 28/5 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất Moskva tại Liên bang Nga.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự và phát biểu đóng góp các đề xuất thiết thực với hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đại tướng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao các chủ đề thảo luận, trong đó có vấn đề “Thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi,” có tính thời sự và phù hợp với thời đại nhiều bất ổn hiện nay.

Chia sẻ những thách thức an ninh mà Việt Nam cũng đối mặt như một bộ phận của cộng đồng quốc tế, duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, Đại tướng, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam không chọn bên, không liên minh để chống lại bên thứ ba, mà lựa chọn công lý, lẽ phải, đối thoại và hợp tác vì lợi ích chung của nhân loại; đề cao việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước.

Là thành viên trách nhiệm của cộng đồng toàn cầu, Việt Nam kiến nghị 5 giải pháp cho các thách thức an ninh hiện nay gồm:

Thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc ở tất cả các quốc gia, trong đó có các nguyên tắc cơ bản về giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, dân tộc; tôn trọng thể chế mỗi nước đã lựa chọn và được nhân dân ủng hộ; đóng góp vào công việc chung của quốc tế theo khả năng của mình;

Tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan an ninh truyền thống, duy trì khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bất đồng và trao đổi ngay cả khi tình hình căng thẳng;

Thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo; xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;

Đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh, hợp tác và chia sẻ thành tựu chung trong phát triển khoa học công nghệ để nâng cao khả năng chống chịu, tăng cường bảo đảm an ninh con người trước các thách thức an ninh mới nổi;

Thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, lấy đây là trụ cột quan trọng góp phần kiến tạo và củng cố tin cậy chính trị, quản trị khác biệt, thúc đẩy cạnh tranh có trách nhiệm giữa các quốc gia.

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hành động, tăng cường đoàn kết và hợp tác thực chất để cùng vượt qua các thách thức an ninh toàn cầu vì lợi ích của tất cả các quốc gia và các thế hệ tương lai.

Trước đó, ngày 27/5, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng phát biểu đóng góp tại cuộc Tham vấn cấp cao Nga và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về an ninh lần thứ 6.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch; đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò, vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN.

Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như:

Hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao; tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật; nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội);

Tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác ứng phó các nguy cơ an ninh mới nổi. Cùng với đó, hai bên nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia;

Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa ASEAN và Liên bang Nga, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người; mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế.

Tại phiên tham vấn, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Đại tướng Sergey Shoigu khẳng định, Nga mong muốn tất cả các nước ASEAN phối hợp các hành động thiết thực để định hình cấu trúc an ninh Á-Âu cả song phương và đa phương.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất, Đại tướng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có một loạt các hoạt động song phương.

Chiều 27/5, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Altangereliin Byambajargal. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ nhất trí cho rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Mông Cổ đã được nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện từ tháng 9/2024 trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mông Cổ, mở ra giai đoạn phát triển mới toàn diện, thực chất hơn trong quan hệ hai nước, trong đó hợp tác an ninh và thực thi pháp luật đóng vai trò trụ cột quan trọng.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có bảo đảm an ninh mạng; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy; phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước.

Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga được thiết lập sau khi hai bên ký “Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga” tại Hà Nội vào tháng 3/2021.

Hai bên duy trì trao đổi thông tin, tích cực nghiên cứu lộ trình cụ thể để thúc đẩy hợp tác.

Người đứng đầu cơ quan điều tra Nga nhấn mạnh rằng Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đang tích cực phát triển năng lực chuyên môn và giáo dục, sẵn sàng chia sẻ những thành tựu thực tiễn, tổ chức các sự kiện chung và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp với nhiều nguy cơ, thách thức mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, khủng bố và rửa tiền... đang gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi.

Hai bên ghi nhận cả hai phía Nga và Việt Nam đều có chung quan điểm về các vấn đề chủ quyền quốc gia, ổn định và trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật đối với xã hội và nhà nước.

Trước tình hình trên, hai bên nhất trí tiến hành trao đổi đoàn các cấp; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã ký “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga,” đánh dấu một bước quan trọng nữa trong việc tăng cường quan hệ và phát triển liên hệ chuyên môn giữa hai cơ quan./.

