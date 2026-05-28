Việt Nam-Thái Lan coi trọng gìn giữ và phát huy di sản văn hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 28/5, sau lễ đón tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã có cuộc gặp với Phu nhân Thủ tướng Thái Lan, bà Thananon Charnvirakul.

Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Thananon Charnvirakul thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Tại cuộc gặp, hai Phu nhân bày tỏ vui mừng lần đầu được gặp nhau trên đất nước Thái Lan tươi đẹp và giàu văn hóa, người dân thân thiện và mến khách.

Đến chùa Phật Ngọc, công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh của Thái Lan, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo, sự trang nghiêm và giá trị văn hóa đặc sắc của công trình.

Bà chia sẻ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hòa hiếu và đoàn kết cộng đồng.

Việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tại, không chỉ nhằm bảo tồn truyền thống dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và bản sắc quốc gia.

Hai Phu nhân tiếp đó thăm Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit. Bảo tàng được thành lập dưới sự bảo trợ của Hoàng Thái hậu Sirikit nhằm bảo tồn các loại trang phục truyền thống, kỹ thuật dệt thủ công và nghệ thuật thêu may lâu đời của Thái Lan.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul thăm Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây cũng là nơi tôn vinh vai trò của Hoàng Thái hậu Sirikit trong việc phát triển ngành tơ lụa Thái Lan và quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc ra thế giới. Công trình được mở cửa đón khách từ năm 2003 và nhanh chóng trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Tại bảo tàng, hai Phu nhân đã cùng nghe giới thiệu, xem các sản phẩm lụa tinh xảo được trưng bày, các bộ trang phục truyền thống, trang phục Hoàng gia Thái Lan và nhiều hiện vật quý liên quan đến nghề dệt./.

