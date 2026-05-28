Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN

Chiều 28/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN, dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8-10/6/2026.

Dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao Lê Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức và đại diện các sở, ngành đã báo cáo tiến độ chuẩn bị về nội dung, chương trình, công tác lễ tân, an ninh, cơ sở vật chất, truyền thông và các phương án tổ chức hội nghị.

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa Hà Nội và Bộ Ngoại giao thời gian qua, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Lê Thị Hồng Vân cho biết các đơn vị của Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố để bảo đảm Hội nghị được tổ chức thành công, hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN là sáng kiến có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương trong khu vực, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa và phát triển đô thị bền vững.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, với vai trò đăng cai tổ chức, Hà Nội cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, bảo đảm hội nghị diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện; đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, hiện đại và giàu tiềm năng hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu bổ sung các hoạt động kết nối văn hóa, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi về những vấn đề đô thị đang được các thành phố ASEAN quan tâm như chuyển đổi số, đô thị thông minh, phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết,” Hội nghị do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao đồng chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Ban Thư ký ASEAN và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA). Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Theo kế hoạch, khoảng 350 đại biểu trong và ngoài nước sẽ tham dự hội nghị. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra các phiên họp toàn thể, hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối giữa lãnh đạo các địa phương Việt Nam với lãnh đạo các thành phố ASEAN.

Các nội dung thảo luận tập trung vào phát triển đô thị trong kỷ nguyên số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị, xây dựng đô thị xanh, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số và các giải pháp phát triển bền vững./.

