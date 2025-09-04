ASEAN vinh danh 2 thành phố Việt Nam về môi trường bền vững

Hai thành phố của Việt Nam, gồm Hoa Lư và Hải Phòng, đã được vinh danh tại Lễ trao giải Thành phố bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 6 (ESC) và Lễ trao Chứng nhận công nhận (COR) lần thứ 5, diễn ra tại Langkawi, bang Kedah của Malaysia.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), từ ngày 2-4/9, khẳng định những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, thành phố Hoa Lư là một trong 10 thành phố xuất sắc nhận Giải thưởng ESC lần thứ 6.

Đây là sự ghi nhận cho những sáng kiến nổi bật của thành phố trong các lĩnh vực phát triển du lịch bền vững, giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức trong trường học.

Giải thưởng ESC vinh danh các thành phố thể hiện cam kết xuất sắc trong việc duy trì một môi trường sống xanh, sạch và đáng sống.

Thành phố Hải Phòng được vinh danh tại Lễ trao Chứng nhận công nhận (COR) lần thứ 5. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Cũng tại buổi lễ, thành phố Hải Phòng đã được trao Chứng nhận COR lần thứ 5 ở hạng mục “Đô thị đa dạng sinh học và không gian xanh.” Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của Hải Phòng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các không gian xanh đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Johari Abdul Ghani, quyền Bộ trưởng Tài nguyên và Bền vững Môi trường của Malaysia, khẳng định những thành tựu này là niềm tự hào của quốc gia và là “nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, khi cùng nhau làm việc để hiện thực hóa tầm nhìn chung về một ASEAN xanh hơn, bền vững hơn.”

Ông Johari cũng chúc mừng Việt Nam có 3 vườn quốc gia được công nhận là Công viên Di sản ASEAN trong các sự kiện lần này, bao gồm Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình).

Theo Bộ Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia, các giải thưởng này là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của các thành phố đối với môi trường trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, đồng thời củng cố quyết tâm chung của ASEAN trong việc chia sẻ các phương pháp tốt nhất và hợp tác hướng tới một tương lai xanh hơn./.

