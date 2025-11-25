Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 24 Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 25/11, Đại hội lần thứ 24 Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC 24) năm 2025 đã diễn ra ở thủ đô Jakarta.

Diễn đàn này không chỉ là nơi giao lưu, mà còn là không gian để phát triển các hành động chung mang lại lợi ích thiết thực cho cựu chiến binh trên khắp ASEAN.

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Gabrien Lema, Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia Bộ Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh, sự kiện này sẽ củng cố hơn nữa vai trò của VECONAC với tư cách là một tổ chức gìn giữ tình hữu nghị giữa các quốc gia, đồng thời thúc đẩy những nỗ lực thiết thực nhằm nâng cao phúc lợi và phẩm chất của cựu chiến binh ASEAN. VECONAC sẽ ngày càng lớn mạnh và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho tất cả các thành viên.

Ông Gabrien Lema cho biết đại hội lần này nhằm đưa ra những chính sách cụ thể thúc đẩy và cải thiện phúc lợi của cựu chiến binh tại VECONAC.

Ông nhấn mạnh diễn đàn là minh chứng cho cam kết chung trong việc hỗ trợ lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa các tổ chức cựu chiến binh trong khu vực, khẳng định tinh thần đoàn kết này sẽ giúp duy trì sự hòa hợp, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và củng cố hòa bình trong khu vực ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu khẳng định đây là một diễn đàn quý báu để hoạch định tương lai và chia sẻ kiến thức giữa các cựu chiến binh trên toàn khu vực. Đại hội cũng là cơ hội để tái khẳng định các giá trị chung và định hình định hướng chiến lược nhằm hỗ trợ các ưu tiên của ASEAN.

Ông Kao Kim Hourn nhắc lại kể từ khi được thành lập vào năm 1980, VECONAC đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy tình đoàn kết, sự thống nhất, tình hữu nghị và hòa bình rộng lớn hơn giữa các tổ chức cựu chiến binh trong khối ASEAN.

Toàn thể Đại hội lần thứ 24 Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN năm 2025 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Ông nhấn mạnh ASEAN đánh giá cao sự tham gia tích cực của VECONAC trong các cơ chế để hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực ngày càng hòa bình, ổn định, an ninh và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Tổng Thư ký ASEAN bày tỏ tin tưởng thông qua các diễn đàn như VECONAC có thể làm phong phú thêm sự hợp tác quốc phòng ASEAN, đặc biệt là góp phần giải quyết các thách thức phức tạp và sâu sắc đang thay đổi của thời đại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết đại hội đã thành công tốt đẹp và ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của các đoàn Cựu chiến binh đến từ các nước ASEAN, trong đó có đoàn Việt Nam.

Từ khi gia nhập VECONAC (1997) đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới” tham gia tích cực, có trách nhiệm cao trong VECONAC./.

Mô hình doanh nghiệp cựu chiến binh Việt Nam gây ấn tượng tại khu vực Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy những nơi có tổ chức Hội Doanh nhân cựu chiến binh, kinh tế địa phương phát triển tốt hơn, sinh kế bền vững hơn và tinh thần đoàn kết cộng đồng mạnh mẽ hơn.