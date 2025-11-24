Mô hình doanh nghiệp cựu chiến binh Việt Nam gây ấn tượng tại khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia, ngày 24/11, Diễn đàn doanh nghiệp VECONAC (Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN) lần thứ 2 đã diễn ra tại thủ đô của Indonesia với sự tham gia của các nước trong khu vực. 15 doanh nghiệp Việt Nam tham gia diễn đàn, kinh doanh trong các lĩnh vực thủy sản, các sản phẩm nông nghiệp, thiết kế, xây dựng…

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh 4 định hướng quan trọng đã được thông qua tại Diễn đàn lần thứ nhất năm 2024 tại Hà Nội, đó là tăng cường kết nối và hợp tác doanh nhân cựu chiến binh của ASEAN; thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, bao trùm; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, cơ hội đầu tư và kinh nghiệm quản trị; và nghiên cứu tiến tới thành lập tổ chức khu vực dành cho doanh nhân cựu chiến binh ASEAN.

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy những nơi có tổ chức Hội Doanh nhân cựu chiến binh, kinh tế địa phương phát triển tốt hơn, sinh kế bền vững hơn và tinh thần đoàn kết cộng đồng mạnh mẽ hơn.

Điều này khẳng định vai trò đặc biệt của đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh trong phát triển xã hội.

Tại diễn đàn này, các đại biểu đánh giá cao mô hình Việt Nam đang triển khai, huy động đóng góp từ doanh nghiệp và xây dựng hệ thống kết nối rộng với các tập đoàn lớn, có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho các nước trong khu vực.

Các ý kiến phát biểu cũng nhất trí về sự cần thiết xây dựng một cơ chế hợp tác lâu dài giữa các doanh nhân cựu chiến binh ASEAN, vừa hỗ trợ phát triển sản xuất-kinh doanh và nhằm huy động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội trong khu vực, nhất là đối với các cựu chiến binh.

Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

ASEAN là khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, vì vậy mô hình tập hợp nguồn lực doanh nghiệp để hình thành quỹ hỗ trợ cựu chiến binh khi gặp khó khăn là hướng đi cấp thiết.

Ông Winston Toh, Chủ tịch Liên đoàn cựu chiến binh các lực lượng vũ trang Singapore - Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC, cho rằng diễn đàn này có ý nghĩa kết nối doanh nghiệp giữa các nước ASEAN, qua đó giúp thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp tại các nước trong khu vực, nhất là các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ.

Ông hy vọng VECONAC có thể góp phần giúp đỡ các cựu chiến binh theo nhiều cách khác nhau bằng việc tăng nguồn quỹ cần thiết, để chúng có thể giúp đỡ các cựu chiến binh gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC sẽ được duy trì thường niên, tiến tới hình thành một tổ chức khu vực dành cho doanh nhân cựu chiến binh ASEAN, tạo nền tảng pháp lý và cơ chế phối hợp rõ ràng nhằm bảo đảm hiệu quả của các chương trình hợp tác, hỗ trợ và hoạt động nhân đạo./.

