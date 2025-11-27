Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2025.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường./.

