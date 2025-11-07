Chính trị

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít.

Riêng mức thuế với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2027 trở đi được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thuế bảo vệ môi trường #Nghị quyết số 109 #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục