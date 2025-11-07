Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít.

Riêng mức thuế với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2027 trở đi được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường./.

Thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2025.