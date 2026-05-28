Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 938/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng (Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế); Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng (Chủ tịch các Quan chức Cao cấp APEC, Trưởng ban Thư ký Quốc gia, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung); Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn (Trưởng Tiểu ban Lễ tân); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường (Trưởng Tiểu ban Vật chất và Hậu cần); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh.

Theo Quyết định số 1507/QĐ-TTg, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các Tiểu ban và Ban Thư ký, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027.



Ủy ban Quốc gia bao gồm 5 Tiểu ban: tiểu ban Nội dung, tiểu ban Vật chất và Hậu cần, tiểu ban An ninh và Y tế, tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, tiểu ban Lễ tân.

Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương./.

