Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan và đi thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Don Mueang (thủ đô Bangkok), về phía Thái Lan có Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân; một số quan chức Chính phủ và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Trong thời gian thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cùng Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan; Chủ tịch Quốc hội Thái Lan và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và đại diện một số tập đoàn của Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (tỉnh Udon Thani); gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao…

Hai bên nhất trí thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau với những đột phá mới và phát triển mới về chất; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Chadatip Chutrakul, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Siam Piwat. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam; đẩy mạnh giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới./.

