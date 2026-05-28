Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trung thành, bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra, giám sát 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban Đảng Trung ương, thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu năm đến nay, Ủy ban tham gia tích cực góp phần việc tổ chức thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 5 văn bản nhằm hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các cơ quan công an phục vụ công tác kiểm tra, giám sát...

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Uỷ ban kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026; trong đó thành lập một số đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề... Ủy ban tham mưu, trình Bộ Chính trị xem xét, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 1 đảng viên; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 11 đảng viên thuộc thẩm quyền...

Ủy ban tiếp nhận đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị theo quy định; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) nhằm đa dạng các kênh tiếp nhận thông tin, góp phần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện, các ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi, thống nhất một số nội dung, phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả toàn diện mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, công tác tham mưu hoàn thiện thể chế về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã làm rất tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ; trong đó đã tham mưu ban hành các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tập trung tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) để ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 07/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và các quy chế, quy định khác.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ủy ban đã tham mưu ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV, năm 2026; thành lập 22 Đoàn Kiểm tra, giám sát 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; hoàn thành kiểm tra Đợt 1 trong tháng 3/2026; đang tiếp tục thực hiện kiểm tra Đợt 2 theo Kế hoạch. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác tham mưu xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với một tinh thần rất quyết liệt. Công tác giám sát đã có những chuyển biến tích cực, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đã được kiểm tra, giám sát tương đối kịp thời.

Chủ động, kịp thời, quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật trong 5 tháng đầu năm 2026; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Theo Thường trực Ban Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục kịp thời trong thời gian tới với phương pháp, cách làm và tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang đặt ra nhu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động hơn, kịp thời hơn, quyết liệt hơn; phải thể hiện được đây là một trong những phương thức quan trọng để nâng cao vai trò lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Để đạt được mục tiêu trên, Thường trực Ban Bí thư trao đổi, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 2 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là cấp xã, phường, đặc khu.

Thường trực Ban Bí thư nêu yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ động, kịp thời tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao. Nhất là tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Cùng với đó tham mưu hoàn thành nội dung kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra; kịp thời phục vụ cho hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhấn mạnh yêu cầu này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung kiểm tra những vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đang đặt ra; các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm.

Ngày 8/4/2026, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Nêu bật tầm quan trọng của công tác này, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy mạnh công tác giám sát, thực hiện giám sát ngay từ đầu, xuyên suốt đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là cần giám sát kịp thời Kết luận Hội nghị Trung ương 2 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền 3 cấp; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, các cơ quan, đơn vị; giám sát việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, các mục tiêu, các nhiệm vụ về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chương trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất toàn ngành, tránh lãng phí, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban xây dựng Đảng Trung ương và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn trung thành với Đảng, thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp.

Năm 2026 là năm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhấn mạnh nội dung này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, đặc biệt là ở cấp xã, phường, đặc khu, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền ngày càng cao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

