Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại trong thế giới nhiều thách thức nghiêm trọng

Đối thoại trực tiếp đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Đây là nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phát biểu ghi hình gửi đến tất cả những người tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất diễn ra tại Live Arena, ngoại ô thủ đô Moskva, ngày 28/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại phiên toàn thể, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh ngày nay, thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân không kiểm soát, chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy và tội phạm mạng đang đe dọa tất cả các quốc gia trên thế giới mà không có ngoại lệ.

Theo ông, trong điều kiện phụ thuộc lẫn nhau và liên kết chặt chẽ, căng thẳng tại một khu vực có thể tác động tiêu cực đến cộng đồng trên toàn cầu, vì vậy đối thoại trực tiếp là đặc biệt cần thiết.

Tổng thống Nga nhấn mạnh Moskva ủng hộ hợp tác chặt chẽ nhất có thể để đảm bảo toàn diện sự ổn định khu vực và toàn cầu, trong đó nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt phải được đề cao và duy trì.

Ông Putin cũng chỉ ra rằng, trật tự thế giới đa cực đang ngày càng hiện rõ và Nga là một bên tham gia tích cực với các hoạt động thông qua các hiệp hội hội nhập, trong đó đề cao cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, phù hợp với lợi ích quốc gia, bản sắc lịch sử, văn hóa và văn minh của các quốc gia và dân tộc khác nhau.

Người đứng đầu nước Nga kêu gọi toàn thể những người tham dự diễn đàn tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh và thúc đẩy hợp tác thực tiễn giữa các quốc gia để bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài, đề xuất ý tưởng để góp phần phát triển hợp tác trong lĩnh vực an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được sự cân bằng quyền lực lâu dài trên thế giới, vì tình hữu nghị và lòng tin giữa nhân dân các nước.

Tại phiên toàn thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cũng đã nói về các thách thức an ninh tại các khu vực khác nhau trên thế giới./.

