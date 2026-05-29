Việt Nam đề cao hợp tác thương mại với Nhật Bản tại phiên rà soát của WTO

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã có bài phát biểu tại phiên Rà soát Chính sách Thương mại (TPR) lần thứ 16 của Nhật Bản.

Nhật Bản là nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, do đó thực hiện rà soát chính sách thương mại 3 năm/lần theo quy định của WTO để đảm bảo tính minh bạch.

Đầu tháng Năm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Phái đoàn Việt Nam đã đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong thương mại quốc tế với GDP danh nghĩa đạt 4,2 nghìn tỷ USD năm 2024.

Với thương mại đóng vai trò là nền tảng của nền kinh tế, Nhật Bản có vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu, có trình độ phát triển cao, đa dạng hóa, thu nhập ổn định và là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất.

Ở cấp độ đa phương, Việt Nam nhấn mạnh sự ủng hộ và tham gia tích cực của Nhật Bản vào hoạt động của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ở cấp độ khu vực, Nhật Bản là thành viên của một số khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương và đa phương mà Việt Nam cũng là thành viên, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA).

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên rà soát. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Nhân dịp này, Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do nêu trên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đời sống người dân hai nước.

Ở cấp độ song phương, Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam và tiếp tục là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với dòng vốn tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất, cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao, chất bán dẫn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 51,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2024.

Trước phiên họp, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã gửi câu hỏi về một số chính sách thương mại liên quan của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Phái đoàn cũng tích cực phối hợp với Phái đoàn của các nước ASEAN có bài phát biểu chung đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản, sự hỗ trợ của Nhật Bản trong việc hội nhập kinh tế khu vực và vai trò của Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư, là nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn thứ năm của ASEAN.

Cũng tại sự kiện này, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng được mời làm Người thảo luận. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam được mời với vai trò Người thảo luận, thể hiện sự tín nhiệm của Chủ tịch Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mại (TPRB), của Phái đoàn Nhật Bản đối với Việt Nam.

Đây là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh là thành viên có trách nhiệm tại WTO, góp phần củng cố quan hệ song phương tốt đẹp.

Đây cũng là dịp để Phái đoàn Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động chung của WTO, phát huy tiếng nói tại cơ chế đa phương, nhằm nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, như định hướng nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

