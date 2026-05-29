TP Hồ Chí Minh triển khai tối thiểu 8.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua

Chiều 29/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng lúc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp với ba doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát, Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Thanh Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên Phát.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát sẽ triển khai Dự án nhà lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung 2 tại phường Tam Bình với quy mô 242 căn hộ; đồng thời nghiên cứu phát triển khu chung cư xã hội khoảng 6.000-7.000 căn hộ cho thuê, thuê mua tại phường Tân Hải.

Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Thanh Bình triển khai hai dự án nhà ở cho công nhân tại phường Bình Dương với tổng quy mô hơn 5.800 căn hộ. Các dự án được đầu tư đồng bộ trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh và khu thương mại dịch vụ phục vụ cư dân.

Tương tự, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên Phát sẽ triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 1.900 căn tại phường Bình Cơ, gồm 900 căn hộ cho thuê lưu trú và 1.000 căn hộ thuê mua dành cho công nhân và người lao động thu nhập thấp.

Theo ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tổng quy mô các dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 40.000 người lao động và gia đình với mức chi phí phù hợp. Các dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị liền kề khu công nghiệp, tích hợp hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, cơ sở y tế, khu sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích thiết yếu.

"Với quỹ đất hiện có phù hợp quy hoạch, các doanh nghiệp cùng Công đoàn thành phố sẽ nhanh chóng triển khai các dự án nhà ở cho công nhân, người lao động theo hình thức thuê, thuê mua, phấn đấu đến năm 2030, góp phần cùng Thành phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ," ông Thái chia sẻ.

Bản ghi nhớ cũng xác định Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu nhà ở của công nhân, hỗ trợ kết nối với cơ quan chức năng, đồng thời tham gia rà soát, xét duyệt đối tượng thuê và thuê mua; các doanh nghiệp chịu trách nhiệm nghiên cứu quỹ đất, xây dựng phương án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trực tiếp triển khai xây dựng, quản lý và vận hành dự án theo quy định pháp luật.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết, ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Thanh Bình, bày tỏ vui mừng khi ký kết hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động thành phố; khẳng định đây không chỉ là sự kiện đánh dấu mối quan hệ hợp tác mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đồng hành cùng Thành phố trong việc chăm lo đời sống cho người lao động, công nhân và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Theo ông Lợi, trong giai đoạn 2026-2030, các doanh nghiệp ký kết đặt mục tiêu phối hợp triển khai tối thiểu 8.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua. Các dự án không chỉ hướng đến việc cung cấp nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp mà còn chú trọng phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ gồm trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thương mại và các công trình phục vụ đời sống người lao động.

"Tôi rất vui khi thực hiện kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30/7/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tôi tin khi đồng hành cùng Công đoàn thành phố các dự án sẽ nhanh chóng triển khai các dự án đúng quy định, đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả xã hội cao. Tích cóp cho tương lai - là điều mà chúng tôi mong muốn mang đến cho những người sở hữu căn hộ có môi trường sống ổn định, an toàn, tiện nghi và phù hợp với khả năng cũng như điều kiện sinh hoạt của người dân để họ an tâm học tập, làm việc và thích nghi với nhịp sống đô thị hiện đại," ông Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, việc hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm chăm lo đời sống công nhân, người lao động trong bối cảnh nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại thành phố đang rất lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương tập trung đông công nhân, lao động nhập cư với nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho công nhân vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động.

Thông qua chương trình này, tổ chức Công đoàn kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái an sinh bền vững cho công nhân, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và thành phố./.

