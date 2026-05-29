Hà Nội cần rà soát, xác lập “bản đồ” nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê

Ngoài việc thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, trong đó làm rõ nhu cầu đối với từng loại hình nhà ở, thành phố Hà Nội cũng sẽ rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối giao thông thuận tiện để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư…) bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn đầu tư tư.

Còn nhiều phòng trống cho thuê

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có tổng số quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công là 14.351 phòng/căn hộ.

Cụ thể, 515 căn nhà ở xã hội; 513 căn hộ đang cho thuê (đạt 99,6%) với mức giá khoảng 35.000-40.000 đồng/m2/tháng; 1.532 phòng dành cho nhà lưu trú công nhân (số phòng đang cho thuê là 995 phòng chiếm 70%, còn trống 537 căn).

Về phát triển nhà ở xã hội, tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 13/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội được giao hoàn thành 84.000 căn (chỉ tiêu của cả Đề án là 100.000 căn), trong đó năm 2026 là 18.700 căn.

Ngay sau đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/2/2026 với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy thành phố Hà Nội đang triển khai 66 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 58.000 căn hộ, trong đó 19 dự án đã khởi công, xây dựng với quy mô khoảng 15.680 căn, 47 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư với quy mô khoảng 42.320 căn, dự kiến số căn hộ đủ điều kiện để mở bán ra thị trường năm 2026 khoảng 21.900 căn.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng được đưa vào sử dụng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đối với nhà ở sinh viên, thành phố Hà Nội hiện có 2.578 phòng. Trong đó, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Yên Sở gồm 3 tòa nhà A1, A5, A6, bố trí 8 sinh viên/phòng, hiện đang vận hành toà nhà A5, A6, tổng số 856 căn; tòa A1 (494 căn đang chờ phê duyệt sửa chữa). Tuy nhiên, 435 phòng (chiếm 51%) đang cho thuê với mức giá 343.000 đồng/sinh viên/tháng (chưa bao gồm chi phí điện, nước và dịch vụ phát sinh), còn trống 421 phòng.

Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm với tổng số 1.228 phòng. Hiện, có 1.080 phòng ở (chiếm 88%) mức giá thuê 393.000 đồng/sinh viên/tháng (chưa bao gồm chi phí điện, nước và dịch vụ phát sinh), còn trống 148 phòng.

Thống kê cũng cho thấy, nhà ở cũ thuộc tài sản công với 9.714 căn được hình thành từ nhiều nguồn gốc, qua nhiều thời kỳ khác nhau, hiện đã cho thuê 9.494 căn (98%), còn trống 220 căn; giá thuê dao động từ 4.100-24.800 đồng/m2/tháng (tùy thuộc loại hình, chất lượng).

Công nghệ số để triệt tiêu cơ chế “xin-cho”

Về xác định nhu cầu thuê nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, trong đó làm rõ nhu cầu đối với từng loại hình nhà ở (nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân…); từng nhóm đối tượng khác nhau (cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên…); từng khu vực cụ thể (khu công nghiệp, khu đô thị…)

Trên cơ sở xác lập “bản đồ nhu cầu” thực tế về nhà ở cho thuê trên địa bàn, Hà Nội chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối giao thông thuận tiện để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư…) bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn đầu tư tư.

Đối với nhà ở xã hội theo Đề án 01 triệu căn, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, lựa chọn các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các thủ tục hành chính theo luồng xanh, luồng ưu tiên… để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh, góp phần điều tiết thị trường bất động sản.

Về nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm quy định bố trí tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp để làm nhà lưu trú công nhân; việc quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch nhà lưu trú công nhân được thực hiện đồng bộ với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Nhà ở xã hội là nhu cầu cấp thiết của người dân có thu nhập thấp. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội gia tăng hạ tầng kỹ thuật kết nối, đặc biệt là giao thông công cộng đối với những khu nhà ở nằm xa trung tâm, chưa đồng bộ hạ tầng như các khu nhà ở sinh viên (Pháp Vân-Tứ Hiệp, Mỹ Đình II), nhà ở công nhân (Kim Chung, Thiên Lộc),… nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, nâng cao tỷ lệ lấp đầy.

“Trường hợp không còn nhu cầu đối với các loại nhà ở này, thì nghiên cứu, xem xét chuyển đổi công năng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế tại từng khu vực theo pháp luật về nhà ở và Luật Thủ đô. Đối với cải tạo xây dựng nhà chung cư do Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công thì tiếp tục bố trí cho thuê sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng. Đối với cải tạo xây dựng nhà chung cư bằng nguồn vốn tư nhân, sau khi bố trí đủ nhà ở tái định cư, đảm bảo thu hồi vốn cho nhà đầu tư thì Quỹ nhà ở địa phương có thể xem xét, mua quỹ nhà ở dôi dư này để bố trí sử dụng cho thuê,” Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh gợi mở.

Ngoài ra, Hà Nội cần tập trung đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong quá trình quản lý mọi thông tin về danh mục, số lượng căn hộ/phòng trống, đối tượng được thuê, đối tượng ưu tiên, quy trình xét duyệt và đơn giá cho thuê… đều phải được công khai, minh bạch trên các nền tảng số của thành phố.

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất khai thác tài sản, triệt tiêu cơ chế ‘xin-cho’ và các hành vi lãng phí, tiêu cực, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân dễ dàng tiếp cận, đăng ký thuê nhà trực tuyến, góp phần đảm bảo vững chắc chính sách an sinh xã hội của Thủ đô,” Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh./.

