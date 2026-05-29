Khánh Hòa: Người có nhà ở cách xa nơi làm việc 30km được mua nhà ở xã hội

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Quyết định số 1595/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép áp dụng “Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” sau sắp xếp địa giới hành chính.

Quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại tỉnh Khánh Hòa như sau: Trường hợp đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và chỉ được mua, thuê mua nhà ở xã hội cách địa điểm làm việc gần hơn so với nhà ở thuộc sở hữu của người đó đến địa điểm làm việc.

Nhà ở thuộc sở hữu của mình cách địa điểm làm việc được xác định bằng chiều dài của lộ trình đường giao thông đường bộ, đường thủy ngắn nhất từ nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc của đối tượng đó.

Nhà ở xã hội được mua, thuê mua cách địa điểm làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được xác định bằng chiều dài của lộ trình đường giao thông đường bộ, đường thủy ngắn nhất từ nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc của đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2026.

Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đến tháng 4/2026, toàn tỉnh có 13 dự án với tổng diện tích hơn 113,6 ha, quy mô khoảng 20.374 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 25.376 tỷ đồng. Trong số này, có 6 dự án đã khởi công và đang triển khai xây dựng; 5 dự án đang hoàn tất thủ tục để khởi công trong năm 2026

Dự kiến trong năm 2026, Khánh Hòa sẽ hoàn thành khoảng 4.442 căn hộ nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu 3.200 căn được Chính phủ giao, hướng tới mục tiêu hoàn thành 10.088 căn trong giai đoạn 2025-2030.

Hiện chủ đầu tư các dự án: Khu nhà ở xã hội Vĩnh Hải (phường Bắc Nha Trang); Khu nhà ở xã hội CT-01 thuộc ô đất CT-01 khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang); Nhà ở xã hội 01 (Hacom Ocean City 01) thuộc khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ (phường Đông Hải);… đang tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật./.

