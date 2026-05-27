Khởi động dự án nhà ở gần 4.500 tỷ đồng tại trung tâm thành phố Đồng Nai

Sáng 27/5, Tập đoàn Bcons (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khởi động Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 3ha, quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng với hơn 2.800 căn hộ.

Khu nhà ở nêu trên được xây dựng tại trung tâm đô thị Đồng Nai, định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hơn 7.700 cây xanh mặt đất.

Khi hoàn thành, dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, làm đẹp thêm diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân và tạo thêm khoảng xanh tại khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có hàng trăm nghìn người đang có nhu cầu về nhà ở, tập trung ở các phường đô thị hóa nhanh, đông công nhân như: Biên Hòa, Tam Hiệp, Trấn Biên, Long Thành, Nhơn Trạch. Giai đoạn 2021-2030, Đồng Nai sẽ phát triển nhà ở theo hướng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thành phố.

Việc phát triển nhà ở sẽ tập trung tại các khu vực động lực, có nhu cầu cao như: Sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, đô thị Biên Hòa, các khu công nghiệp, khu thương mại tự do.

Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 700.000 căn hộ; trong đó có trên 480.000 nhà ở thương mại, hơn 67.000 nhà ở xã hội, số còn lại là nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà công vụ, nhà do người dân tự xây dựng, cải tạo.

Liên quan vấn đề nhà ở, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp có đông công nhân lao động.

Trước mắt, Đồng Nai sẽ phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp như Amata, Nhơn Trạch, Long Thành đồng thời rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của công nhân và người đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước.

Năm 2026, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, quy mô hàng chục nghìn căn hộ./.

Định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng, nhà ở nói chung thời gian tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, đề xuất chiến lược phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo quyền có nơi ở hợp pháp và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.