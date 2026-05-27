Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân.

Chiều 27/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Thủ đô có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với khoảng 80.800 căn. Trong số đó, 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 11.124 căn; 41 dự án, khoảng 27.426 căn, dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư.

Riêng trong tháng 6/2026, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 6.353 căn. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026, ưu tiên các khu vực thuận lợi kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung đông lực lượng lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu chuyển đổi tư duy từ sở hữu nhà ở sang phát triển mạnh nhà ở cho thuê. Theo đó, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đa dạng hóa mô hình đầu tư, hình thành các quỹ nhà ở quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp, công nhân, sinh viên và người lao động đô thị.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, các sở, ngành rà soát toàn bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nhà ở và quỹ đất phát triển đô thị để bố trí chỉ tiêu dành cho nhà ở cho thuê trong các loại hình phát triển nhà ở, từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đến các khu đô thị mới.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên mức phù hợp, có thể khoảng 20-30% tùy từng dự án; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15/6/2026.

Đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân-Tứ Hiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố được giao khẩn trương triển khai, tận dụng thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí./.

