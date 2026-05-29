Kinh tế Hàn Quốc suy yếu khi sản xuất, tiêu dùng đồng loạt giảm

Sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư cơ sở vật chất của Hàn Quốc đều giảm mạnh trong tháng Tư/2026, phản ánh đà phục hồi kinh tế còn mong manh trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu và những bất ổn gia tăng bắt nguồn từ căng thẳng ở Trung Đông.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 29/5, cho biết sản lượng công nghiệp toàn ngành trong tháng Tư của Hàn Quốc giảm 0,6% so với tháng trước đó, đảo chiều sau mức tăng ghi nhận hồi tháng Ba.

Trong đó, sản lượng của lĩnh vực khai khoáng và chế tạo - trụ cột chính của nền kinh tế xuất khẩu Hàn Quốc, giảm 0,7%. Ngành ôtô ghi nhận mức sụt giảm mạnh tới 10% do nhu cầu thị trường chững lại và hoạt động sản xuất điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó.

Tuy nhiên, lĩnh vực bán dẫn tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi sản lượng chip tăng 3,1%, nhờ nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Sản lượng từ ngành lọc dầu giảm mạnh 19,4%, phản ánh sự gián đoạn nguồn cung xuất phát từ căng thẳng do cuộc xung đột Mỹ-Iran gây ra. Báo cáo cũng cho thấy sản lượng trong lĩnh vực dịch vụ giảm nhẹ 1% trong tháng Tư do hoạt động yếu kém của các doanh nghiệp tài chính và bảo hiểm, giảm 7,7%.

Ở chiều cầu trong nước, doanh số bán lẻ - thước đo phản ánh chi tiêu tư nhân, giảm 3,6% trong tháng Tư.

Đây là mức giảm khá mạnh, cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng trước áp lực lạm phát kéo dài, lãi suất ở mức cao và triển vọng kinh tế chưa thực sự ổn định. Trong đó, doanh số bán các mặt hàng thời trang, như quần áo, không thay đổi so với tháng trước.

Doanh số bán các mặt hàng bền, bao gồm máy tính, giảm 11,1%. Doanh số bán các mặt hàng không bền, chẳng hạn như xăng, giảm nhẹ 1,1%.

Đầu tư vào cơ sở vật chất cũng giảm 3,6% so với tháng trước, chủ yếu do hoạt động đầu tư máy móc và thiết bị trong lĩnh vực sản xuất chững lại.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh tâm lý dè dặt của doanh nghiệp trước những biến động địa chính trị và triển vọng thương mại toàn cầu thiếu chắc chắn.

Giới phân tích nhận định kinh tế Hàn Quốc đang chịu tác động từ tình hình căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, yếu tố làm gia tăng lo ngại về giá năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu tiếp tục là lực cản đối với đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Tuy vậy, xuất khẩu chất bán dẫn - mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc, vẫn được xem là điểm sáng hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng tới, khi nhu cầu toàn cầu đối với chip nhớ và sản phẩm phục vụ AI duy trì xu hướng tăng./.

Hàn Quốc cân nhắc kỹ việc xả kho dầu dự trữ chiến lược Hiện chính phủ Hàn Quốc chưa nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải giải phóng dầu dự trữ nhờ những nỗ lực bảo đảm nguồn cung thay thế cũng như cơ chế hoán đổi dầu thô với các doanh nghiệp tư nhân.