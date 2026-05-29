Mexico rà soát chống bán phá giá dây hàn nhập khẩu từ Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Kinh tế Mexico vừa đăng thông báo khởi xướng rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây hàn nhập khẩu từ Việt Nam trên cơ sở đề nghị của ngành sản xuất trong nước.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, trước đó, ngày 23/12/2024, Mexico đã ban hành quyết định áp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 36,23% đối với dây hàn từ Việt Nam.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, nguyên đơn gồm các nhà sản xuất nội địa Mexico bao gồm Electrodos Infra, Lincoln Electric và Plásticos y Alambres đã nộp đơn yêu cầu rà soát lại mức thuế này do có sự thay đổi về hoàn cảnh thực tế.

Cụ thể, nguyên đơn cáo buộc mức thuế chống bán phá giá hiện tại không đủ để ngăn chặn hành vi bán phá giá vì giá nhập khẩu giảm sâu và khối lượng nhập khẩu tăng mạnh; đồng thời đề nghị Bộ Kinh tế Mexico xem xét Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường.

Sản phẩm bị rà soát là dây hàn thép cacbon đặc hợp kim với mangan và silic, đường kính từ 0,6 đến 1,6 mm, có hoặc không phủ đồng (mã HS: 7229.20.01, 7229.90.99, 8311.10.99, 8311.30.01 và 8311.90.01). Thời kỳ rà soát: từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 tới ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và các cơ quan Chính phủ có thời hạn 23 ngày làm việc để đăng ký tham gia cung cấp thông tin, bằng chứng; thời hạn này được tính sau 5 ngày kể từ ngày quyết định khởi xướng được công bố trên Công báo (DOF).

Các tài liệu do các bên nộp cho Cơ quan điều tra của Mexico phải được dịch ra tiếng Tây Ban Nha, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan chủ động rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dây hàn liên quan sang Mexico. Cùng đó, chuẩn bị bản trả lời, bình luận và hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra của Mexico trong suốt quá trình rà soát. Ngoài ra, trao đổi thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.

