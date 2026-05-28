Phụ tải điện quốc gia trong buổi sáng 28/5 đã "hạ nhiệt"

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), trong ngày 27/5/2026, phụ tải hệ thống điện Quốc gia đã đạt kỷ lục mới về sản lượng tiêu thụ, trong khi công suất xấp xỉ mức kỷ lục thiết lập ngay trước đó (ngày 26/5). Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới ở cả hai chỉ số: công suất cực đại và sản lượng.

Cụ thể, công suất cực đại toàn quốc đạt 58.039 MW vào thời điểm 13h40, tăng 5,6% so với kỷ lục của năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc vọt lên mức kỷ lục 1,217 tỷ kWh, cao hơn 9,5% so với mức đỉnh năm 2025. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng điện quốc gia tăng tới 16,2% và công suất cực đại tăng 15,3%.

Tại khu vực miền Bắc, công suất cực đại chạm mốc 29.966 MW (vào lúc 13h20), tăng 6,3% so với kỷ lục năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ tại khu vực này cũng lập đỉnh mới với 631 triệu kWh, cao hơn 9,0% so với năm 2025. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng miền Bắc tăng vọt 25,7% và công suất cực đại tăng tới 27,5%.

Về tỷ trọng phân bổ sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 27/5, miền Bắc tiêu thụ 631 triệu kWh (chiếm 51,9%), miền Trung 111 triệu kWh (chiếm 9,1%) và miền Nam 475 triệu kWh (chiếm 39,0%).

Dù phụ tải tăng đột biến, NSMO khẳng định hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Điện áp tại các nút trên hệ thống và mức mang tải của các thiết bị đều nằm trong giới hạn vận hành cho phép.

Bước sang ngày 28/5, những cơn mưa giông xuất hiện từ chiều 27/5 tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc đã giúp nền nhiệt khu vực giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Cập nhật đến 10h sáng 28/5, phụ tải quốc gia đã giảm khoảng 1.300 MW so với ngày 27/5, mức giảm này tập trung chủ yếu tại khu vực miền Bắc.

Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù nền nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày hôm nay (28/5) có xu hướng giảm so với các ngày trước, nhưng các khu vực này vẫn duy trì tình trạng nắng nóng diện rộng. Mức nhiệt phổ biến dao động từ 35-39 độ C, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi trên 39 độ C.

Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện Mặt Trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị cộng đồng, doanh nghiệp và người dân hãy chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

