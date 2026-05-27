Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân

Là tỉnh có số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản cao nhất cả nước, với hơn 10.900 phương tiện, tỉnh An Giang huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân trong thực hiện các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Ông Triệu Văn Hiền, thuyền trưởng tàu cá đang khai thác vùng biển quanh đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, tàu chuyên khai thác đánh bắt các loại hải sản như: cá trích, cá ba thú, cá ngừ, cá mồi. Sản lượng khai thác tại các vùng biển đạt được tương đương những năm trước, từ 20 đến 30 tấn hải sản cho mỗi chuyến ra khơi dài 25 ngày. Hoạt động khai thác từ đầu năm 2026 đến nay gặp khó khi giá xăng, dầu tăng kéo theo các khoản chi phí gồm nhiên liệu, nhu yếu phẩm tăng cao, giảm lợi nhuận cho chủ tàu.

Để góp phần phòng, chống khai thác IUU, ông Hiền duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24, thực hiện tốt việc khai báo, đăng ký người và phương tiện khai thác khi ra vào trạm kiểm soát Biên phòng, khai thác ở vùng biển của Việt Nam, không đánh bắt hải sản cỡ nhỏ để góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

“Tôi rất mong tất cả các chủ tàu thực hiện tốt các quy định, không vi phạm về phòng, chống khai thác IUU để góp phần cùng với cả nước tháo gỡ thẻ vàng, giúp cho việc xuất khẩu hải sản sang thị trường Châu Âu, phát triển bền vững ngành khai thác đánh bắt, nâng cao thu nhập cho ngư dân,” ông Hiền nói.

Ông Huỳnh Văn Cường, chủ tàu cá ở Cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc chia sẻ, tàu đánh bắt một số loài cá, mực, tôm. Theo ông Cường, giá nhiều loại hải sản ngư dân khai thác nhiều năm gần đây gần như không tăng, thậm chí có một số loại còn giảm giá, vì vậy thu nhập từ nghề khai thác không còn cao như trước. Mặc dù vậy, tàu của ông Cường vẫn thường xuyên vươn khơi bám biển để tạo việc làm cho ngư phủ.

Tàu cá trên cửa sông Dương Đông, thành phố Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

“Thời gian qua Bộ đội Biên phòng và ngành chức năng tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều về các quy định về phòng, chống khai thác IUU, đặc biệt là thành lập sổ tay điện tử IUU, tạo các trang web, các nhóm hướng dẫn ngư dân rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ nên tàu của tôi tuân thủ, thực hiện đúng các hướng dẫn, quy định. Những quy định này theo tôi rất dễ thực hiện và tôi cho rằng đây là trách nhiệm của chủ tàu và các ngư phủ để vừa bảo vệ an toàn cho người, phương tiện, vừa góp phần bảo vệ phát triển bền vững nghề khai thác, đánh bắt,” ông Cường cho biết.

Thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý đường bờ biển dài 43 km, 3 trạm kiểm soát biên phòng quản lý hơn 300 phương tiện khai thác hải sản.

Trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống khai thác IUU, đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm quy định về chống khai thác IUU; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản, các quy định về chống khai thác IUU nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Bên cạnh tuyên truyền bằng các hình thức tuyên truyền chung, đơn vị áp dụng chuyển đổi số, tạo lập sổ tay điện tử IUU, tạo trang web để thông tin tuyên truyền nhanh đến ngư dân nắm rõ các quy định, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU.

“Đơn vị chỉ đạo các trạm kiểm soát Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục, giấy tờ trước khi xuất nhập bến, đặc biệt là kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện trước khi xuất bến; phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Cảng cá An Thới, là cảng cá chỉ định làm các thủ tục trước khi phương tiện xuất bến và khi phương tiện cập cảng đúng quy định,” Thượng tá Lưu Quang Mười nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chia sẻ, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển gắn với đấu tranh chống khai thác IUU; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và địa phương trong quản lý, giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản.

Đặc biệt, các đơn vị Biên phòng trong tỉnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá. Việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý tàu cá được thực hiện nền nếp, hiệu quả, bảo đảm liên thông, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống chuyên ngành như VNFishbase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, VMS-Alert, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thời gian tới Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, lực lượng chức năng địa phương rà soát, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; tập trung quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.

"Một trong những mặt công tác quan trọng nữa là Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, quyết tâm cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC)," Đại tá Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh.

