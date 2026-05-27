AMRO cảnh báo tăng trưởng ASEAN+3 chậm lại vì xung đột Trung Đông

Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN+3 sẽ chậm lại còn khoảng 4% trong giai đoạn 2026-2027 do tác động từ căng thẳng địa chính trị, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và bất ổn thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại phiên thảo luận về “Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN và chính sách tài khóa” tổ chức tại Yogyakarta, Indonesia, chuyên gia kinh tế cấp cao của AMRO, bà Catharine Kho, cảnh báo triển vọng kinh tế khu vực vẫn đối mặt nhiều bất ổn, lạm phát có khả năng tăng cao hơn, do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, diễn biến thuế quan toàn cầu và những thay đổi trong chu kỳ công nghệ.

Theo đại diện AMRO, căng thẳng tại Trung Đông hiện là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế khu vực do tác động trực tiếp tới nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu.

AMRO cho biết sự gián đoạn nguồn cung năng lượng đang diễn ra nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, với quy mô lớn gấp khoảng 4 lần so với thời điểm bùng phát xung đột Nga-Ukraine năm 2022.

Theo kịch bản phân tích của tổ chức này, giá dầu thế giới có thể vượt ngưỡng 100 USD/thùng nếu xung đột lan rộng hơn trong khu vực, kéo lạm phát của ASEAN+3 tăng lên khoảng 2,2%. Dù vậy, AMRO đánh giá các nền kinh tế ASEAN+3 vẫn duy trì được khả năng chống chịu khá tốt trong năm 2025 nhờ nhu cầu nội địa ổn định, lạm phát ở mức thấp, dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy vào và xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo bà Kho, nhu cầu chip bán dẫn liên quan AI đã trở thành động lực thúc đẩy xuất khẩu của gần một nửa số nền kinh tế trong khu vực. Ngoài ra, thương mại nội khối ASEAN+3 cũng góp phần giảm thiểu tác động từ sự suy giảm xuất khẩu sang Mỹ.

“Thương mại nội vùng và tiến trình hội nhập khu vực đã tạo ra một vùng đệm giúp ASEAN+3 ứng phó tốt hơn với các cú sốc bên ngoài," bà nói.

AMRO nhận định châu Á hiện không còn chỉ là “công xưởng của thế giới” mà đang dần trở thành một thị trường tiêu dùng lớn của toàn cầu.

Theo ước tính của tổ chức này, ASEAN+3 hiện chiếm khoảng 28% tổng nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, vượt quy mô thị trường tiêu dùng của Mỹ. Riêng với Indonesia, các nền kinh tế ASEAN+3 hiện chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, cho thấy mức độ gắn kết thương mại nội vùng ngày càng sâu rộng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục nhiều biến động, AMRO khuyến nghị các chính phủ duy trì sự linh hoạt trong điều hành chính sách, đồng thời bảo toàn dư địa tài khóa và tiền tệ để ứng phó với các cú sốc trong tương lai./.

