Liên minh châu Âu gấp rút mở đường cho thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngày 27/5, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua một thỏa hiệp giữa Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng EU nhằm nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót 4/7.

Hiện văn kiện này cần sự phê chuẩn cuối cùng của các nhà lập pháp để có hiệu lực.

Trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ), các nhà ngoại giao đã chính thức phê duyệt thỏa hiệp và các nhà lập pháp EU dự kiến sẽ chính thức thông qua văn kiện trong cuộc họp diễn ra giữa tháng 6 tại Strasbourg (Pháp), trước khi trình Hội đồng EU phê chuẩn.

Theo thông báo trước đó của EP, thỏa thuận giữa cơ quan này và Hội đồng EU tăng cường một số nội dung trong đề xuất ban đầu nhằm giảm bất ổn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương và bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU.

Quy định chính liên quan đến nhập khẩu hàng công nghiệp và nông sản-thực phẩm sẽ có điều khoản hết hiệu lực và chấm dứt vào ngày 31/12/2029.

Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu được quyền đình chỉ các ưu đãi thuế quan dành cho Mỹ nếu Washington không giải quyết các quan ngại của EU liên quan đến việc áp thuế đối với hàng xuất khẩu của khối.

Ngoài ra, EP và Hội đồng EU còn nhất trí thiết lập cơ chế tự vệ trong các trường hợp Washington có những quyết định bất lợi cho khối.

EU và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, tiến trình phê chuẩn tại EU bị kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng, bao gồm các bất đồng liên quan tới yêu cầu của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland cũng như những tranh cãi pháp lý xung quanh chính sách áp thuế diện rộng của chính quyền Mỹ./.

