Thời tiết oi bức diện rộng, EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6

Trong những ngày qua, thời tiết oi bức trên diện rộng tại Thủ đô khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của người dân tăng đột biến.

Theo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) đã được thiết lập vào lúc 21h30 ngày 26/5/2026, đạt mức 6.290 MW, tăng gần 5% so với công suất đỉnh của năm 2025 (5.992 MW). Cùng với đó, sản lượng điện năng tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số này đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử vận hành lưới điện Thủ đô.

Trước tình hình nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn thành phố, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 01/6/2026.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm cung ứng điện, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt lưu ý trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

EVNHANOI kêu gọi người tiêu dùng thực hiện thông điệp “Hai bật, ba tắt" với các hướng dẫn cụ thể. Theo đó " Hai bật" gồm: Bật điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tiết kiệm điện; Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng.

"Ba tắt" gồm: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng để giảm thiểu lãng phí năng lượng; Tắt giảm việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm; tắt nguồn điện chờ và rút phích cắm các thiết bị khi không sử dụng để tiết kiệm điện năng./.

