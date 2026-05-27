Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu

Canada chuẩn bị công bố thỏa thuận cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Đức từ dự án Ksi Lisims LNG tại tỉnh British Columbia, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn năng lượng ổn định để giảm phụ thuộc vào Nga và Trung Đông.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận dự kiến sẽ được Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson công bố vào ngày 27/5.

LNG sẽ được cung cấp từ dự án Ksi Lisims trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Tim Hodgson cho biết các nước châu Âu đang cần nguồn cung khí đốt đáng tin cậy để thay thế nguồn từ Nga và Trung Đông - vốn bị gián đoạn bởi xung đột.

Ông cho rằng châu Âu cũng muốn tránh phụ thuộc quá mức vào khí đốt của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Ông Hodgson nhấn mạnh Canada có thể trở thành nhà cung cấp năng lượng ổn định. Theo ông, nguồn LNG từ British Columbia sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, mở ra cơ hội để Canada và châu Âu tăng cường hợp tác và củng cố an ninh năng lượng dài hạn./.

