Iran đang tiến gần đến “điểm tới hạn” về dầu mỏ

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette ngày 27/5 cảnh báo Iran đang tiến gần “điểm không thể quay lại” về năng lực lưu trữ dầu, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa và sức ép kinh tế từ Mỹ tiếp tục gia tăng.

Phát biểu trên Fox News, ông Brouillette cho rằng Tehran hiện chỉ còn cách ngưỡng khủng hoảng nghiêm trọng khoảng từ 4-6 tuần nếu tình trạng xuất khẩu dầu bị hạn chế kéo dài.

Theo ông, các đánh giá hiện nay cho thấy sức chứa dầu trên đất liền chưa sử dụng của Iran chỉ còn khoảng 20-22 triệu thùng, giảm mạnh so với mức dự trữ khoảng 120 triệu thùng mà nước này thường duy trì trước đây.

Ông Brouillette cảnh báo nếu Iran buộc phải ngừng khai thác do không còn chỗ chứa dầu, việc tái khởi động các giếng dầu sau đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông giải thích rằng các giếng dầu bị đóng trong thời gian dài thường rất khó phục hồi hoàn toàn về mức sản lượng trước đó, điều có thể gây tổn hại lâu dài đối với nền kinh tế Iran vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu năng lượng.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nhận định chiến lược phong tỏa hiện nay của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phát huy hiệu quả ngày càng rõ rệt.

Xuất khẩu dầu của Iran đang giảm sút, sản lượng khai thác cũng đi xuống trong khi các kho chứa dầu ngày càng đầy. Ông cho rằng Tehran hiện đang bước vào “vùng nguy hiểm” và tiến sát “điểm tới hạn” về mặt kinh tế năng lượng.

Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau các biện pháp phong tỏa hàng hải tại vùng Vịnh và những đợt không kích quân sự nhằm vào các mục tiêu liên quan Tehran.

Theo ông Brouillette, Tổng thống Trump hiểu rõ áp lực ngày càng lớn mà Iran đang đối mặt và đang triển khai chiến lược dài hạn nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ thông qua sức ép kinh tế và năng lượng.

Giới phân tích cho rằng năng lực duy trì xuất khẩu dầu là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế Iran, trong bối cảnh doanh thu dầu mỏ vẫn là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước này./.

