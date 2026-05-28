Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran

Ngày 27/5, nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này đã thực hiện thêm các cuộc không kích qua đêm nhằm vào Iran, nhắm vào một cơ sở quân sự mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và các tàu thương mại trong khu vực.

CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này cũng đã đánh chặn các thiết bị bay không người lái được phóng từ Iran.

Quan chức này mô tả các cuộc tấn công là hành động “mang tính phòng vệ,” đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện vẫn được xem là còn hiệu lực.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang dù hai bên vẫn duy trì các kênh đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận giảm xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố Iran sẽ không được hưởng bất kỳ biện pháp nới lỏng trừng phạt nào để đổi lấy việc từ bỏ kho urani làm giàu cấp độ cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh ông sẽ không vội vã đạt được một thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin từ truyền thông nhà nước Iran về một dự thảo thỏa thuận được cho là đang được thảo luận giữa hai bên.

Theo Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB), dự thảo nói trên bao gồm việc Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Tuy nhiên, Washington phủ nhận hoàn toàn thông tin này./.

