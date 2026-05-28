Iran nêu bật chính sách đối ngoại “cân bằng và hướng tới hợp tác”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 27/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định chính sách đối ngoại của nước này hiện nay dựa trên định hướng “tương tác cân bằng vì phát triển.”

Ông đồng thời nhấn mạnh việc tận dụng các tiềm năng chính trị, kinh tế, văn hóa và công nghệ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và bảo đảm lợi ích quốc gia của Iran.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin phát biểu tại lễ tiễn các đại sứ mới của Iran tới Việt Nam và Romania hôm 27/5, ông Pezeshkian kêu gọi khai thác tối đa các cơ hội ngoại giao, kinh tế, văn hóa và công nghệ nhằm thúc đẩy lợi ích của Iran tại các nước sở tại.

Tổng thống Iran nhấn mạnh quan hệ lịch sử, lợi ích chung và mối quan hệ truyền thống giữa Iran với Việt Nam và Romania, đồng thời cho rằng việc mở rộng hợp tác song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, lợi ích chung và duy trì tham vấn giữa các lãnh đạo cấp cao tiếp tục là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Tehran.

Ông Pezeshkian cũng bày tỏ hy vọng mở ra “một chương mới về hợp tác rộng mở và có định hướng” giữa Iran với Việt Nam và Romania trong khuôn khổ cách tiếp cận “cân bằng và hướng tới hợp tác” của Iran.

Theo nhà lãnh đạo Iran, việc tăng cường đối thoại ngoại giao và duy trì tham vấn có thể tạo nền tảng cho hợp tác bền vững, củng cố ổn định cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực, quốc tế./.

