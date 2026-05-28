Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.

Hãng thông tấn chính thức của IRGC, Sepah News dẫn thông báo của Hải quân IRGC nêu rõ các tàu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu chở dầu, cũng như tàu container và tàu thương mại, đã đi qua tuyến đường thủy này dưới sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng IRGC.

Ngoài ra, Hải quân IRGC cũng khẳng định Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển này bắt đầu từ ngày 28/2, khi nước này cấm các tàu thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ đi qua sau các cuộc tấn công phối hợp của hai nước này vào lãnh thổ Iran.

Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển này, ngăn chặn các tàu đến và đi từ các cảng của Iran đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani ngày 27/5 thông báo nước này và Oman đang đàm phán một cơ chế mới về vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz đồng thời khẳng định việc lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không còn tuân theo các cơ chế trước đây.

Phát biểu bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ 14 tại thủ đô Moskva của Nga, ông Bagheri khẳng định Iran và Oman, với tư cách là 2 quốc gia nằm ven eo biển Hormuz, đang phối hợp xây dựng một cơ chế mới cho hoạt động hàng hải trong khu vực.

Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati tuyên bố eo biển Hormuz là “sự bảo đảm thực sự” cho bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào trong tương lai đồng thời nêu rõ “địa lý là yếu tố quyết định cuối cùng đối với mọi hiệp ước.”

Tổng thống Mỹ nêu rõ quan điểm về tiến trình đàm phán với Iran

Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo rằng Washington vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt được thỏa thuận mà Mỹ mong muốn.

Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng Iran hy vọng áp lực chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của ông. Ông Trump khẳng định ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Về các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Trump cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận và vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Iran đang tham gia đàm phán với một vị thế yếu khi năng lực quân sự của Tehran đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 27/5, trả lời phỏng vấn với hãng tin PBS News, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Iran để đối lấy việc Tehran từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Iran đăng tải về một dự thảo thỏa thuận khung giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột đồng thời nhấn mạnh thông tin này là "hoàn toàn bịa đặt".

Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết theo dự thảo biên bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ, Washington cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và rút quân khỏi khu vực vùng Vịnh.

Tuy nhiên trong bài đăng trên mạng xã hội X, Nhà Trắng đã chỉ trích truyền thông Mỹ đăng tải thông tin này theo tuyên bố từ phía Iran.

Hiện Iran chưa bình luận về lập trường của Mỹ đối với các cuộc đàm phán giữa hai bên./.

