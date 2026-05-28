Vùng Vịnh huy động hơn 13 tỷ USD giữa xung đột khu vực

Các chính phủ và tổ chức tài chính tại khu vực vùng Vịnh đã huy động hơn 13 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, trong bối cảnh khu vực chịu tác động ngày càng rõ từ bất ổn địa chính trị và biến động năng lượng.

Theo chuyên trang phân tích kinh tế vùng Vịnh AGBI, Công ty quản lý tài sản Pacific Investment Management Company (Pimco) của Mỹ hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất đối với các đợt phát hành trái phiếu của Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE), Qatar và Kuwait, cũng như Ngân hàng Quốc gia Qatar (QNB).

Pimco đã cung cấp hơn 10 tỷ USD cho các tổ chức vay vốn được chính phủ hậu thuẫn tại khu vực vùng Vịnh kể từ ngày 28/2. Công ty này cũng tham gia một số đợt phát hành bổ sung, giúp tăng quy mô các lô trái phiếu hiện hữu của Abu Dhabi thêm khoảng 2,5 tỷ USD.

Theo Bloomberg, Pimco dự kiến duy trì chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực vùng Vịnh bất chấp các biến động hiện nay.

Diễn biến trên phản ánh nhu cầu gia tăng huy động vốn của các nền kinh tế vùng Vịnh trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục tác động tới thị trường năng lượng, vận tải hàng hải và tâm lý nhà đầu tư quốc tế.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét khả năng cung cấp cơ chế hoán đổi tiền tệ cho UAE nhằm hỗ trợ đồng minh vùng Vịnh này nếu xung đột với Iran tiếp tục gây ra các thách thức kinh tế dài hạn.

Theo các nguồn tin, Ngân hàng Trung ương UAE đã đề nghị một cơ chế cho phép hoán đổi đồng dirham lấy USD trong trường hợp chiến sự kéo dài gây thêm sức ép đối với nền kinh tế nước này./.

