Hong Kong trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 27/5, Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) đã công bố Báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2026, chỉ ra rằng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chính thức vượt qua Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới.

Năm 2025, quy mô tài sản xuyên biên giới do Hong Kong quản lý đạt 2.950 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với mức 2.940 tỷ USD của Thụy Sĩ. Kết quả này chủ yếu nhờ vào dòng vốn từ Trung Quốc Đại lục, làn sóng IPO sôi động và sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm qua.

Hiện dòng vốn từ Trung Quốc Đại lục chiếm khoảng 60% quy mô quản lý tài sản của Hong Kong, qua đó củng cố vững chắc vị thế của đặc khu này như một cửa ngõ kết nối Trung Quốc với thị trường toàn cầu.

Cục trưởng Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba (Paul Chan) khẳng định “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” của quốc gia ủng hộ rõ ràng việc Hong Kong tăng cường vai trò trung tâm quản lý tài sản và tài chính quốc tế. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển "Tài chính+" của đặc khu.

Hiện nay, khi các nhà đầu tư toàn cầu đang tích cực tìm kiếm danh mục phân bổ tài sản đa dạng, Hong Kong ngày càng thu hút nhiều cá nhân có khối tài sản siêu lớn (UHNWI) và các văn phòng quản lý tài sản gia đình (Family Office) đến định cư, đầu tư. Lợi thế này có được nhờ vào cơ chế "Một nước, hai chế độ," các chính sách kinh tế tự do, cởi mở, minh bạch và dễ dự đoán, cùng môi trường đầu tư an toàn, ổn định và lợi thế kết nối liên thị trường.

Ông Trần Mậu Ba nói thêm, nhờ được hưởng lợi từ lượng tài sản tăng thêm nhờ sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp đổi mới công nghệ và Trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu quản lý tài sản và quỹ ở Trung Quốc đại lục cũng như khu vực châu Á sẽ tăng tốc.

Điều này được kỳ vọng mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn nữa cho ngành quản lý tài sản và quỹ của Hong Kong.

Chính quyền đặc khu sẽ tiếp tục nắm bắt và thúc đẩy làn sóng phát triển này nhằm củng cố, nâng cao vị thế và chức năng trung tâm tài chính quốc tế của Hong Kong.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hứa Chính Vũ (Christopher Hui) nhấn mạnh trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển về phía Đông, và các sự kiện địa chính trị càng làm nổi bật vai trò "vịnh tránh bão" của Hong Kong, phản ánh sức hút của đặc khu với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu leo thang, chính quyền sẽ sát cánh cùng ngành tài chính để tiếp tục nâng cao động lực phát triển cho ngành quản lý tài sản và quỹ tại đây.

BCG dự báo đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tài sản quản lý hàng năm của Hong Kong và Singapore - với tư cách là các trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới - sẽ đạt khoảng 9%, cao hơn mức tăng trưởng 6% của Thụy Sĩ./.

