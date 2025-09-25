Kinh tế

Hong Kong, Sri Lanka, Chile và Bangladesh trên lộ trình gia nhập RCEP

Sau hội nghị tại Kuala Lumpur, RCEP nhất trí mở cửa đàm phán với 4 nền kinh tế, kỳ vọng quá trình mở rộng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng và kết nối thương mại bền vững cho khu vực.

Bùi Hoàn
Logo biểu tượng của các nước thành viên tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). (Ảnh: CGTN/TTXVN)
Ngày 25/9, các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã "bật đèn xanh" cho việc mở rộng khối thương mại tự do lớn nhất thế giới, với các cuộc đàm phán gia nhập hiện đang được tiến hành cho các thành viên mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sau Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô của Malaysia, Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, bà Dyah Roro Esti Widya Putri, đã xác nhận rằng có 4 nền kinh tế đang trong quá trình đàm phán tham gia hiệp định, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Sri Lanka, Chile và Bangladesh.

Quá trình mở rộng này nhận được sự ủng hộ đồng thuận mạnh mẽ từ tất cả các thành viên hiện tại.

Trong một tuyên bố chung trước đó, các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng đã kêu gọi các quan chức đẩy nhanh tiến trình gia nhập.

Các bộ trưởng tin rằng việc mở rộng thành viên RCEP sẽ củng cố, nâng cao và đa dạng hóa hơn nữa các mối liên kết kinh tế với các đối tác bên ngoài, phù hợp với Chiến lược ASEAN toàn cầu.

Các nhà quan sát cũng nhận định rằng ASEAN và các nước thành viên có thể tận dụng hiệp định này trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức và xu hướng bảo hộ gia tăng.

Mặc dù chưa có mốc thời gian cụ thể nào được công bố về thời điểm các thành viên mới có thể chính thức gia nhập, các thông tin chi tiết dự kiến sẽ được cung cấp trong thời gian tới.

RCEP, có hiệu lực từ năm 2022, hiện bao gồm 10 quốc gia ASEAN cùng 5 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Hiệp định này bao phủ khoảng 30% GDP, thương mại và dân số toàn cầu, với mục tiêu giảm thuế quan, thúc đẩy đầu tư và tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông tự do hơn trong khu vực./.

