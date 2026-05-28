Giới đầu tư kỳ vọng đồng USD lên giá khi Fed đổi hướng chính sách

Đồng USD, vốn mắc kẹt trong biên độ giao dịch hẹp suốt thời gian qua, có thể sắp bước vào một chu kỳ tăng giá mới khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chuyển hướng tập trung sang đối phó với những dấu hiệu lạm phát tăng nhiệt đáng lo ngại.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh từng được thị trường kỳ vọng sẽ mở đường cho lộ trình cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát tăng cao đang làm mờ dần kịch bản này.

Giới chuyên gia dự báo Fed sẽ thắt chặt lãi suất hơn trong những tuần tới, đặc biệt là tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/6.

Ông Thierry Wizman, chiến lược gia toàn cầu về ngoại hối và tỷ giá tại Macquarie Group, nhận định kịch bản lúc này là Fed sẽ thắt chặt lãi suất hơn. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao và Fed phát tín hiệu thắt chặt, đồng USD có thể sẽ củng cố đà bứt phá.

Sau khi sụt giảm gần 11% trong nửa đầu năm 2025, đồng bạc xanh đã đi ngang trong một biên độ hẹp, làm nản lòng cả những người đầu cơ giá xuống lẫn những nhà đầu tư kỳ vọng vào một đợt phục hồi mạnh mẽ.

Hướng đi sắp tới của đồng USD đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm bởi vai trò chi phối của đồng tiền này đối với nền tài chính toàn cầu.

Sự thay đổi trong dự báo lãi suất đang tác động mạnh lên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, thước đo cho lãi suất thế chấp và chi phí đi vay, đã tăng khoảng 50 điểm cơ bản kể từ khi xung đột Mỹ-Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn bám sát nhất với kỳ vọng lãi suất của Fed, cũng vọt lên gần 70 điểm cơ bản. Lợi suất tăng cao đồng nghĩa với việc nắm giữ USD mang lại mức sinh lời hấp dẫn hơn.

Phản ánh thực tế này, chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đã tăng gần 1,5% kể từ ngày 27/2, thời điểm trước thềm các cuộc không kích vào Iran.

Hiện chỉ số này giao dịch ở mức 99,13, áp sát ngưỡng kháng cự 101. Trong gần 1 năm qua chỉ số này dao động trong khoảng 96–101.

Nguyên nhân chính đẩy lợi suất lên cao chính là nỗi lo lạm phát bùng phát trở lại do giá dầu leo thang bởi cuộc chiến tại Iran. Dữ liệu gần đây cho thấy áp lực giá cả không hạ nhiệt nhanh như thị trường mong đợi.

Thước đo dự báo lạm phát dài hạn trên thị trường đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm hồi đầu tháng này đã chạm mức cao nhất 3 năm là 2,508%, trước khi dao động quanh mức 2,4%.

Dù lợi suất trái phiếu tại châu Âu và châu Á cũng tăng, đồng USD vẫn nắm giữ lợi thế tuyệt đối. USD là đồng tiền thanh toán chính trên thị trường dầu khí toàn cầu, trong khi kinh tế Mỹ chứng minh khả năng chống chịu tốt hơn trước cú sốc năng lượng so với các nền kinh tế khác, đặc biệt là khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế đang định hình lại chiến lược của giới đầu tư. Ông Shahab Jalinoos, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối G10 tại UBS, cho rằng chừng nào các dữ liệu kinh tế còn nới rộng chênh lệch lợi suất có lợi cho Mỹ so với châu Âu hay Nhật Bản, con đường tự nhiên của đồng USD là tiếp tục đi lên.

Giới đầu tư nhận định xung đột tại Iran vẫn là biến số khó lường nhất. Một giải pháp hòa bình lâu dài sẽ là thách thức lớn nhất đối với đà tăng của USD, bởi nó sẽ đồng thời hạ nhiệt lạm phát và làm giảm nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường đều không muốn mạo hiểm đặt cược chống lại đồng bạc xanh./.

Đồng nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong ba năm so với đồng USD Đồng NDT giao dịch trong và ngoài Trung Quốc đại lục đã tăng lên mức mạnh nhất trong hơn ba năm sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nâng tỷ giá tham chiếu chính thức.