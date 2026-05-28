Dịch Ebola: Chính quyền Mỹ chuẩn bị khu cách ly cho công dân tại Kenya

Hãng tin NBC News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết hôm 27/5 rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho người Mỹ đã tiếp xúc với Ebola trong bối cảnh dịch bùng phát leo thang tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, động thái này là sự thay đổi chính sách so với các đợt bùng phát Ebola trước đây, khi những người Mỹ nhiễm virus thường được đưa trở lại Mỹ để cách ly hoặc điều trị.

Ông Lawrence Gostin, Giám đốc Trung tâm hợp về luật y tế quốc gia và toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đánh giá quyết định cách ly người Mỹ tại Kenya là “chưa từng có”.

Theo WHO, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã xấu đi nhanh chóng, với số ca tăng lên hơn 1.000 và số ca tử vong vượt 200. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu sơ tán người Mỹ khỏi khu vực. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với người không phải công dân Mỹ từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày qua. Công dân Mỹ thuộc diện này được chuyển hướng tới các sân bay được chỉ định để kiểm tra y tế bổ sung.

Quan chức cho biết cơ sở tại Kenya nhằm giúp người Mỹ tiếp cận chăm sóc nhanh hơn và tránh các chuyến bay sơ tán y tế kéo dài hơn 12 giờ.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, tại Canada, chính phủ liên bang đang áp dụng các biện pháp mới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của Ebola vào nước này, khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, bắt đầu từ tuần này, những người đi từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tự cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh vào Canada. Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cũng tạm dừng việc xem xét đơn xin nhập cư vào nước này. Các biện pháp mới được thực hiện dựa trên Đạo luật Kiểm dịch.

Theo thông báo của Ottawa, bắt đầu từ ngày 30/5, bất kỳ công dân Canada, thường trú nhân hay người nước ngoài nào đã ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Ebola trong 3 tuần qua vẫn được phép nhập cảnh vào Canada, nhưng phải trải qua đánh giá sức khỏe khi đến nơi và tuân thủ các biện pháp y tế công cộng.

Những hành khách có triệu chứng của bệnh ngay sau khi nhập cảnh sẽ được chuyển đến bệnh viện để đánh giá y tế và những hành khách không có triệu chứng phải trình kế hoạch tự cách ly trong 3 tuần tiếp theo.

WHO cho biết Ebola rất hiếm gặp ở người và lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, mặc dù bệnh này nghiêm trọng và thường gây tử vong. WHO cảnh báo rằng loại Ebola hiện đang được phát hiện ở Congo và Uganda “chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào”.

Theo các quan chức chính phủ, mỗi tuần có khoảng 350 người đến Canada từ 3 quốc gia đang gây lo ngại, phần lớn trong số đó (khoảng 60%) là công dân Canada hoặc thường trú nhân. Bộ trưởng Y tế Canada Marjorie Michel cho biết, Canada đang đưa ra một cách tiếp cận thận trọng để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân Canada. Tất cả các biện pháp mà Ottawa áp dụng đều “phù hợp với Mỹ và Mexico”, đặc biệt là trong bối cảnh giải vô địch bóng đá nam thế giới đang đến gần.

IRCC cũng đang thực hiện một loạt các biện pháp bắt đầu từ ngày 27/5 để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh sang Canada, bao gồm tạm thời đình chỉ một số giấy tờ nhập cư của cư dân Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan.

Ngoài ra, IRCC cũng đã tạm dừng các quyết định cuối cùng đối với một số đơn xin nhập cư nhất định - bao gồm thị thực thường trú, thị thực tạm trú, giấy phép du lịch điện tử, giấy phép du học và giấy phép lao động - từ người dân của ba quốc gia này trong 3 tháng tới.

Cơ quan này cho biết thêm, nhân viên nhập cư sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin nhập cư trong thời gian này, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào trong vòng 90 ngày, đồng thời lưu ý rằng các giấy tờ sẽ không bị hủy bỏ.

Một khi các biện pháp phòng ngừa kết thúc, các giấy tờ chưa hết hạn sẽ tiếp tục được xử lý./.

