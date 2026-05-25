Ai Cập tái khẳng định phản đối việc quân sự hóa Biển Đỏ

Ngày 24/5, tại vòng đối thoại chiến lược Ai Cập - Yemen lần thứ 9 ở Cairo (Ai Cập), Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã tái khẳng định lập trường phản đối việc quốc tế hóa hoặc quân sự hóa Biển Đỏ và Vịnh Aden.



Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu tại cuộc họp này, ông Abdelatty nhấn mạnh Ai Cập đã nhiều lần khẳng định trách nhiệm bảo đảm an ninh Biển Đỏ cần thuộc về các quốc gia Arập và châu Phi ven tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Abdelatty cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Ai Cập đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Yemen, đồng thời cho biết Cairo tiếp tục ủng hộ các thể chế quốc gia và chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen.



Cũng tại cuộc họp trên, Ngoại trưởng Abdelatty và người đồng cấp Yemen Shaea Mohsen Al-Zindani tuyên bố cần phải có một cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh Biển Đỏ.

Theo 2 ngoại trưởng, cần phải xây dựng một cơ chế bảo đảm an ninh Biển Đỏ theo hướng kết hợp các yếu tố kinh tế, phát triển và an ninh đối với các quốc gia ven biển.



Ông Abdelatty nêu rõ Ai Cập kiên quyết phản đối việc bất kỳ bên nào "không giáp biển" can thiệp vào các thỏa thuận hàng hải khu vực. Việc đảm bảo an ninh và quản lý Biển Đỏ vẫn là trách nhiệm riêng của các quốc gia Arập và các nước châu Phi ven vùng biển này.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng nêu bật tầm quan trọng của việc đẩy nhanh kích hoạt các cơ chế đối với Hội đồng các quốc gia Arập và châu Phi giáp Biển Đỏ và Vịnh Aden./.

