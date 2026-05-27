Vụ sập cầu ở Hàn Quốc: Hơn 120 chuyến tàu cao tốc bị gián đoạn

Hơn 120 chuyến tàu thuộc hệ thống đường sắt cao tốc quốc gia (KTX) của Hàn Quốc đã phải hủy hoặc thay đổi lộ trình sau vụ sập một phần cầu vượt Seosomun gần ga Seoul chiều 26/5, làm 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 27/5 của Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cho biết, các mảnh bêtông và kết cấu thép rơi xuống đã làm hư hại hệ thống dây điện đường sắt trên đoạn tuyến giữa ga Seoul và ga Sinchon.

Sự cố buộc ngành đường sắt phải tạm ngừng vận hành tàu KTX trên đoạn từ ga trung tâm Seoul đến một số ga ở phía Bắc và phía Đông Seoul.

KORAIL cho biết hơn 120 chuyến tàu KTX trên các tuyến huyết mạch như Gyeongbu (Seoul-Busan), Honam, Jeolla, Donghae và Gyeongjeon đã phải hủy hoặc thay đổi hành trình. Tỷ lệ vận hành toàn mạng đường sắt quốc gia trong ngày 27/5 giảm xuống khoảng 80%, trong khi công suất hoạt động của KTX chỉ còn khoảng 74%.

Để giảm tình trạng hỗn loạn tại ga Seoul, KORAIL đã tăng cường vận hành các đoàn tàu Mugunghwa trên một số tuyến thay thế, trong đó có chặng Daejeon–Busan. Nhà chức trách cũng triển khai nhân lực khẩn cấp để điều phối hành khách và khắc phục hệ thống điện đường sắt bị hư hại.

Nhà chức trách cho biết việc khôi phục vận hành bình thường sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra an toàn đường ray và hệ thống điện sau khi chính quyền Seoul hoàn tất công tác thu dọn hiện trường và khắc phục hậu quả vụ sập cầu vượt.

Mặc dù cơ quan chức năng chưa công bố thiệt hại kinh tế từ vụ sập cầu vượt, song ước tính tổng thiệt hại có thể lên tới hàng chục tỷ won bao gồm: chi phí sửa chữa hạ tầng đường sắt, khôi phục hệ thống dây điện, hoàn vé cho hành khách và điều động phương tiện thay thế.

Ngoài ra, sự cố còn gây tổn thất lớn về năng suất lao động khi hàng trăm nghìn hành khách bị chậm lịch trình, ảnh hưởng tới hoạt động logistics, du lịch và thương mại tại khu vực thủ đô.

Đặc biệt, khu vực quanh ga Seoul là trung tâm giao thông lớn nhất Hàn Quốc, kết nối mạng lưới KTX, tàu điện ngầm, xe buýt liên tỉnh và vận tải đô thị. Việc giao thông đường sắt bị gián đoạn đã kéo theo tình trạng ùn tắc diện rộng tại trung tâm Seoul.

Cầu vượt Seosomun được xây dựng từ năm 1966 và đã liên tiếp xuất hiện hư hỏng trong nhiều năm gần đây, bao gồm bong tróc bê tông năm 2019, sập mặt cầu năm 2021 và hư hại dầm cầu trong năm 2025. Sau các đợt kiểm tra an toàn chi tiết, công trình bị xếp hạng D - mức cảnh báo cho thấy kết cấu chính đã xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng và cần sửa chữa hoặc hạn chế sử dụng khẩn cấp.

Chính quyền Seoul trước đó đã quyết định đóng hoàn toàn cầu vượt từ ngày 21/5 để tiến hành tháo dỡ và xây mới, với kế hoạch hoàn thành công trình thay thế vào năm 2028.

Vụ tai nạn đang làm dấy lên lo ngại lớn về tình trạng xuống cấp của nhiều công trình hạ tầng cũ tại thủ đô Hàn Quốc, trong bối cảnh chính quyền Seoul đang triển khai chiến dịch tháo dỡ và thay thế hàng loạt cầu vượt xây dựng từ thập niên 1960-1970.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn và triển khai các biện pháp ngăn chặn tái diễn sự cố tương tự./.

