Hàng Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Foodservice Australia 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, hơn 10.000 doanh nghiệp, nhà cung cấp và chuyên gia ngành thực phẩm, khách sạn đã hội tụ về thành phố Sydney để tham dự Hội chợ Foodservice Australia 2026 diễn ra từ ngày 25-27/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney.

Được tổ chức thường niên, đây là hội chợ có quy mô lớn nhất tại Australia, trở thành “điểm hẹn vàng” của giới kinh doanh trên toàn thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực.

Khác với các hội nghị nặng về diễn thuyết hay lý thuyết, Foodservice Australia tập trung hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh thực tế.

Người tham dự đến đây để tìm kiếm nhà cung cấp mới, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, so sánh giá cả và chất lượng, đồng thời đưa ra những quyết định mua hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Từ các chuỗi nhà hàng lớn, khách sạn, quán cà phê đến những nhà hàng độc lập quy mô nhỏ, tất cả đều coi hội chợ là cơ hội quan trọng để cập nhật xu hướng ẩm thực, công nghệ dịch vụ thực phẩm và giải pháp vận hành mới nhất của thị trường Australia.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Foodservice Australia 2026 còn được đánh giá là “sàn kết nối” của ngành công nghiệp thực phẩm, khách sạn - nơi các giao dịch được khởi động và các mối quan hệ hợp tác dài hạn được hình thành, với hơn 80 phiên thảo luận về chiến lược kinh doanh ngành nhà hàng, xu hướng tiêu dùng và các dịch vụ ăn uống.

Để hỗ trợ quảng bá hàng Việt tại thị trường quốc gia châu Đại Dương này, nhiều năm qua, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia Hội chợ Foodservice, quảng bá các loại hàng hóa nông thủy sản, thực phẩm của Việt Nam như cá, tôm các loại; trái cây sấy, cấp đông; tương ớt, xì dầu; các thực phẩm ăn liền như bún, miến, phở, nước dừa, gạo, cà phê, các loại hạt đã qua chế biến; các loại mặt hàng bao bì, hộp đựng thực phẩm, thìa dĩa…

Khi tham gia sự kiện, các doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm tới các đối tác bản địa, kết nối giao thương trực tiếp. Đã có nhiều doanh nghiệp ký kết đơn hàng ngay tại sự kiện.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia bên lề hội chợ, bà Trần Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia - nhận định sự kiện quy tụ rất nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối và chuyên gia trong hệ sinh thái dịch vụ ẩm thực đến từ nhiều quốc gia như Australia, Anh, Italy, Mỹ và các nước châu Âu.

Do đó, đây là cơ hội rất thiết thực để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng, nhà nhập khẩu, đồng thời cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và thiết bị dịch vụ ẩm thực.

Là cơ quan đại diện của Bộ Công Thương, với nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa và dịch vụ vào thị trường Australia và kết nối các doanh nghiệp Australia có nhu cầu hợp tác với thị trường Việt Nam, thông qua hội chợ này, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia muốn hỗ trợ quảng bá cho một số doanh nghiệp Việt Nam chưa có điều kiện tham gia trực tiếp.

Các sản phẩm trưng bày đều có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và đầu mối liên hệ để các đối tác Australia có thể kết nối khi có nhu cầu. Theo bà Thanh Mỹ, điều đáng mừng là Cơ quan Thương vụ đã nhận được sự quan tâm cũng như đánh giá rất cao từ nhiều doanh nghiệp và đơn vị tổ chức về vai trò kết nối này.

Qua ba ngày trực tiếp tham gia hội chợ, bà nhận thấy khách hàng Australia đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm thân thiện môi trường, nhất là những mặt hàng phục vụ ngành nhà hàng, khách sạn như bát đĩa, ống hút hay các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường Australia, đặc biệt là các chuỗi phân phối châu Á, từ lâu đã có sự quan tâm nhất định tới hàng Việt Nam, nên đây là một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp trong nước.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ (trái), Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia, trao đổi thông tin về các doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam với một khách hàng quốc tế. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Theo bà, sản phẩm Việt Nam khi vào thị trường Australia phải cạnh tranh mạnh với hàng hóa từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Trung Quốc do có nhiều nét tương đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam khá tự tin về chất lượng sản phẩm, đặc biệt ở nguồn nguyên liệu và xu hướng sản xuất thân thiện với môi trường. Đây cũng là những tiêu chí ngày càng được thị trường Australia và người tiêu dùng quan tâm.

Tại Hội chợ Foodservice 2026, Cơ quan Thương vụ cũng tích cực quảng bá chuỗi sự kiện kết nối cung cầu quốc tế sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 tới.

Đây là sự kiện lớn quy tụ nhiều nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Hiện các đối tác Australia tỏ ra khá quan tâm và đã nhận thông tin chi tiết từ Cơ quan Thương vụ.

Tuy nhiên, theo Trưởng Cơ quan Thương vụ, để mở rộng quy mô hoạt động hơn nữa, các doanh nghiệp Việt cần chủ động hơn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, tìm kiếm đối tác và tham gia sâu vào các hệ thống phân phối.

Bà kỳ vọng rằng nếu các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và phát triển theo hướng xanh, bền vững, sức cạnh tranh của hàng Việt Nam tại Australia sẽ ngày càng được cải thiện và mở ra thêm nhiều cơ hội trong thời gian tới.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng của Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia luôn là một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan quốc tế.

Bà Nelma Sanjines - giám sát viên cấp cao của ESP Cartering, một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống uy tín tại Sydney - cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với hương vị của các sản phẩm Việt Nam. Tương ớt và xì dầu có vị rất hài hòa, phù hợp với nhiều món ăn châu Á. Trong khi đó, các sản phẩm bánh kẹo có bao bì đẹp và chất lượng tốt. Tôi nghĩ người tiêu dùng Australia sẽ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm Việt Nam.”

Trong khi đó, bà Evelyn Saffioti - khách mua hàng đến từ một chuỗi bán lẻ thực phẩm quốc tế - đánh giá cao các sản phẩm nước hoa quả đóng hộp của Việt Nam.

Bà nhận xét các sản phẩm nước trái cây của Việt Nam có hương vị tự nhiên, khá khác biệt và dễ tiếp cận với người tiêu dùng quốc tế. Bà đặc biệt thích các sản phẩm làm từ trái cây nhiệt đới.

Theo bà, Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu, do đó nếu các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì được chất lượng, đầu tư vào bao bì, quảng bá thương hiệu thì tiềm năng tại thị trường Australia là rất lớn.

Ông Michael Tan, đại diện một công ty nhập khẩu thực phẩm châu Á tại Melbourne, cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các sản phẩm gia vị và thực phẩm chế biến của Việt Nam.

Sau khi tham quan và dùng thử sản phẩm tại gian hàng của Cơ quan Thương vụ, ông chia sẻ: “Tôi đánh giá cao chất lượng và sự đa dạng của thực phẩm Việt Nam. Điều tôi ấn tượng là nhiều sản phẩm có mẫu mã hiện đại, chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều”.

Ông cũng cho rằng thực phẩm của Việt Nam đang có lợi thế nhờ xu hướng tiêu dùng hướng đến những sản phẩm tự nhiên và mang bản sắc châu Á. Đó là yếu tố mà người tiêu dùng Australia, vốn thích khám phá ẩm thực mới, luôn cho “điểm cộng.”

Những phản hồi tích cực từ các khách hàng quốc tế cho thấy thực phẩm và hàng tiêu dùng Việt Nam đang dần khẳng định vị thế, mở ra thêm nhiều cơ hội để các doanh nghiệp trong nước mở rộng hiện diện tại thị trường quốc tế trong thời gian tới./.

