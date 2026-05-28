Chỉ số Dow Jones chốt phiên 27/5 lập mức cao kỷ lục

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones chốt phiên 27/5 lập kỷ lục, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu ngành y tế và hàng tiêu dùng, khi các nhà đầu tư thận trọng theo dõi các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông.

Chỉ số Dow Jones tăng 182 điểm, tương đương 0,4%, lên 50.644 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 1 điểm, tương đương 0,02%, lên 7.520 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 18 điểm, tương đương 0,1%, lên 26.674 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng mạnh nhờ sự chuyển hướng của nhà đầu tư sang cổ phiếu ngành y tế và hàng tiêu dùng. Giá cổ phiếu của Procter & Gamble tăng 3,2%, trong khi của UnitedHealth tăng 1,9%.

Về các cuộc đàm phán hoà bình Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có một số tiến triển. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng như phía Iran đều cho biết, hai bên vẫn còn những vấn đề cần giải quyết.

Thị trường sẽ tiếp tục hướng sự chú ý đến dữ liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân được công bố vào ngày 28/5. Số liệu lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi này có thể cho thấy tín hiệu mới về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Tại Việt Nam, chốt phiên 27/5, chỉ số VN Index giảm 9,75 điểm (-0,52%), xuống mức 1.874,43 điểm. HNX-Index đóng cửa tại mức 282,23 điểm, tăng 4,08 điểm (1,47%)./.

