Việt Nam-Ấn Độ hướng tới hợp tác cùng thắng trong ngành thủy sản

Ngày 27/5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước tổ chức hội thảo trực tuyến “Diễn đàn Thương mại và Kết nối cung-cầu Thủy sản Việt Nam-Ấn Độ 2026," nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng thủy sản giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho biết quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua và cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Narendra Modi.

Theo ông, nhân chuyến thăm này, quan hệ hai nước đã được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Hai bên cũng tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, trong đó thủy sản được đánh giá là một trong những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng nhờ tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế về nguồn nguyên liệu, chế biến, công nghệ và thị trường xuất khẩu.

Ông Bùi Trung Thướng cho biết Ấn Độ hiện là một trong những thị trường thủy sản phát triển nhanh nhất thế giới với dân số hơn 1,4 tỷ người, đồng thời là quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu toàn cầu. Ngành chế biến thủy sản của Ấn Độ được định giá khoảng 12 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến vượt 20 tỷ USD vào năm 2026 nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh cũng như chính sách hỗ trợ của chính phủ và đầu tư ngày càng lớn vào công nghệ chế biến hiện đại, logistics lạnh và truy xuất nguồn gốc.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, việc nâng tầm quan hệ song phương sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.

Đại diện phía Việt Nam, bà Tô Thị Tường Lan - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết ngành thủy sản Việt Nam đang duy trì đà phục hồi tích cực trong năm 2026, với kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,6 tỷ USD.

Việt Nam hiện có lợi thế lớn về năng lực chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp và khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Đây là những nền tảng quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là trung tâm chế biến và xuất khẩu thủy sản có uy tín trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Tường Lan, Ấn Độ có thế mạnh về nuôi tôm và nguyên liệu thủy sản, trong khi Việt Nam nổi bật ở năng lực chế biến sâu và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng. Hai bên có thể mở rộng hợp tác trong cung ứng nguyên liệu, chế biến phục vụ xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát kháng sinh, chứng nhận bền vững và chuyển đổi số trong ngành thủy sản.

Đại diện VASEP cũng đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua các hội chợ chuyên ngành như Vietfish tại Việt Nam và Seafood Expo Bharat tại Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, ông Anil Kumar, đại diện Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ (MPEDA), cho biết xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong năm tài chính 2025-2026 tăng 13,4%, đạt 8,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh 69%, từ 387 triệu USD lên 656 triệu USD.

Theo ông, thay vì chỉ thúc đẩy thương mại song phương, doanh nghiệp hai nước nên hướng tới mô hình hợp tác đầu tư và chế biến chung để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Ông nhấn mạnh Ấn Độ hiện có khoảng 650 nhà máy chế biến thủy sản với khoảng 70% công suất còn trống trong mùa thấp điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam nhằm giảm chi phí logistics và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm.

Ông K.N. Raghavan, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ (SEAI), cho rằng Việt Nam và Ấn Độ không nên coi nhau là đối thủ cạnh tranh mà cần hướng tới mô hình hợp tác “cùng thắng," đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, chống các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển hệ thống chứng nhận điện tử phục vụ xuất khẩu sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Theo ông, Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ tư của Ấn Độ với mức tăng trưởng gần 70% trong năm qua.

Tại hội thảo, các bên cũng giới thiệu nhiều hoạt động xúc tiến thương mại lớn sắp diễn ra tại hai nước nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp. Nhân dịp này, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã tích cực mời các đối tác Ấn Độ tham gia Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa Quốc tế 2026 "Viet Nam International Sourcing 2026" diễn ra từ ngày 3-5/9/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, 450 đoàn mua hàng quốc tế cùng hơn 3.000 cuộc kết nối doanh nghiệp trực tiếp.

Bên cạnh đó, phía Ấn Độ cũng giới thiệu về Triển lãm Seafood Expo Bharat 2026 diễn ra từ ngày 1-3/7/2026 tại Chennai với hơn 300 gian hàng, nhiều hoạt động kết nối B2B, hội thảo kỹ thuật và khảo sát thực tế ngành thủy sản Ấn Độ. Ban tổ chức cho biết các nhà mua hàng quốc tế tham dự sẽ được hỗ trợ thư mời thị thực, lưu trú và một phần chi phí đi lại nhằm thúc đẩy kết nối thương mại.

Kết thúc hội thảo, Tham tán Bùi Trung Thướng khẳng định Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thủy sản, chế biến thực phẩm, logistics lạnh và chuyển đổi số.

Ông nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tính bổ trợ cao trong chuỗi cung ứng thủy sản và bày tỏ tin tưởng các diễn đàn, hội chợ và triển lãm chuyên ngành sắp tới sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác thương mại và đầu tư song phương trong thời gian tới./.

