Giá dầu thế giới giảm mạnh chờ đàm phán Mỹ-Iran

Giá dầu mỏ thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày 27/5 sau khi xuất hiện thông tin Iran có thể khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz theo một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 5%, xuống còn 88,84 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch sáng cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ. Trong khi đó, giá dầu Brent quốc tế giảm hơn 4%, xuống 95,09 USD/thùng.

Trước đó, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran cam kết đưa lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz trở lại mức trước xung đột trong vòng một tháng sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Iran sẽ phối hợp với Oman trong việc quản lý và điều phối giao thông hàng hải qua tuyến vận tải chiến lược này. Trong khi đó, lực lượng quân sự Mỹ sẽ rút khỏi khu vực gần Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân hiện nay.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ đang đứng trước hai khả năng trái ngược: hoặc tiếp tục leo thang quân sự, hoặc tiến tới một thỏa thuận giảm căng thẳng.

Trong tuần này, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Iran, động thái mà Lầu Năm Góc mô tả là mang tính phòng vệ. Iran sau đó tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/5 cho rằng ít có khả năng tái diễn xung đột với Mỹ.

Dù thị trường phản ứng tích cực trước triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Vùng Vịnh, nhiều chuyên gia dầu khí vẫn hoài nghi về khả năng nguồn cung năng lượng có thể nhanh chóng phục hồi về trạng thái bình thường.

Ông Sultan Ahmed Al Jaber, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tuần trước nhận định rằng ngay cả khi xung đột Mỹ-Iran chấm dứt ngay lập tức, thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn cần ít nhất 4 tháng để phục hồi khoảng 80% lưu lượng vận chuyển trước xung đột.

Theo ông, phải tới quý 1 hoặc quý 2/2027, hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực mới có thể hoàn toàn trở lại mức bình thường.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Vì vậy, mọi biến động an ninh tại khu vực này đều có tác động mạnh tới thị trường năng lượng quốc tế./.

