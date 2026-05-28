Giá vàng thế giới chạm đáy hai tháng, giá dầu lao dốc hơn 5%

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào phiên 27/5, do áp lực từ kỳ vọng Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát khi xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có hồi kết rõ ràng.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 8 phút sáng 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.447,71 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 27/3. Giá vàng Mỹ giao tháng 6/2026 cũng chốt phiên giảm 1,2% ở mức 4.448,40 USD/ounce.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đẩy giá dầu Brent tăng vọt, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng tài sản không sinh lời này thường gặp khó khăn trong môi trường lãi suất cao do chi phí cơ hội tăng lên. Hiện thị trường vẫn dự báo khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào 28/5 (giờ địa phương) để tìm thêm manh mối về lộ trình tiền tệ.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,2% xuống 74,46 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 2,1% xuống 1.916,90 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 27/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 157,70 - 160,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá dầu lao dốc hơn 5% do những kỳ vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran

Giá dầu lao dốc hơn 5% do những kỳ vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran

Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng vào phiên 27/5, khi thị trường chờ đợi những tiến triển mới về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Ngoài ra, những tín hiệu cho thấy giao thông hàng hải đang dần phục hồi cùng dấu hiệu suy yếu của nhu cầu tiêu thụ cũng góp phần xoa dịu nỗi lo đứt gãy nguồn cung.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn sụt giảm 5,29 USD (tương đương 5,31%) và chốt phiên ở mức 94,29 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5,21 USD (5,55%) xuống mức 88,68 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 17/4, xóa sạch toàn bộ đà tăng của phiên liền trước.

Về tiến trình ngoại giao, giới chức Mỹ xác nhận quá trình đàm phán đã đạt được một số tiến triển nhất định, dù cả phía Mỹ và phía Iran đều thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề gai góc cần giải quyết.

Phía Mỹ cũng đã bác bỏ các thông tin chưa chính thức về một thỏa thuận khung nhằm dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân trong vòng một tháng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích nhận định xác suất xung đột bùng phát trở lại đang ở mức thấp, khiến thị trường tin rằng một thỏa thuận hòa bình đang đến rất gần.

Những rủi ro thắt chặt nguồn cung đang bắt đầu lắng xuống, đặc biệt khi dữ liệu hàng hải ghi nhận thêm một số tàu chở dầu thương mại bắt đầu lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Sự gia tăng hoạt động này củng cố kỳ vọng về việc dần khôi phục dòng chảy năng lượng toàn cầu và giảm bớt các chi phí bù đắp rủi ro trong ngắn hạn./.

