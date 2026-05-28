Giá dầu bật tăng sau đợt không kích mới của Mỹ

Giá dầu đã tăng mạnh sau khi lao dốc hơn 5% trong phiên 27/5 do các báo cáo về đợt không kích mới của quân đội Mỹ nhằm vào Iran trong khi Mỹ và Iran vẫn bế tắc trong đàm phán mở cửa lại eo biển Hormuz.

Trên thị trường, giá dầu Brent Biển Bắc đã vượt mốc 96 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch sát mức 90 USD/thùng.

Dẫn lời một quan chức Mỹ, phóng viên hãng tin Reuters trên nền tảng X cho biết quân đội nước này vừa tiến hành thêm một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở tại Iran. Cơ sở này bị cáo buộc gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và các phương tiện qua lại trên eo biển Hormuz. Đầu tuần này, Mỹ cũng đã không kích nhiều mục tiêu quanh khu vực tuyến đường thủy huyết mạch này.

Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "không hài lòng" với tiến trình đàm phán hiện tại. Nhà Trắng ngay lập tức bác bỏ thông tin từ truyền thông Iran về một dự thảo thỏa thuận, trong đó đề xuất để Iran và Oman cùng giám sát eo biển Hormuz.

Tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận không rõ ràng và kiên quyết không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran. Lập trường này hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của Iran về việc chấm dứt tấn công và nới lỏng kìm kẹp tài chính. Tổng thống Mỹ hiện cũng đang chịu áp lực từ nhóm nghị sĩ trong đảng Cộng hòa yêu cầu tiếp tục cuộc chiến kể từ khi bùng phát vào cuối tháng Hai vừa qua.

Những điểm nghẽn lớn nhất trên bàn đàm phán hiện nay xoay quanh chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này và tham vọng của Iran trong việc duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khu vực hiện đang chịu thế "phong tỏa kép" từ cả Mỹ và Iran.

Mặc dù giá bật tăng trong phiên này, song tính chung cả tuần, thị trường dầu mỏ vẫn đang hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Về nguồn cung tại Mỹ, Viện Xăng dầu Mỹ (API) báo cáo lượng dầu thô dự trữ trên toàn quốc đã giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, bao gồm cả mức giảm tại trung tâm phân phối chính ở Cushing (bang Oklahoma). Dữ liệu chính thức của chính phủ dự kiến được công bố trong ngày 28/5.

Ông Joe DeLaura, chiến lược gia năng lượng toàn cầu tại Rabobank cho rằng giới đầu tư đang tỏ ra quá lạc quan. Theo ông, việc Mỹ xả Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) và việc Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu đang giúp bù đắp phần nào lượng cung thiếu hụt do chiến sự.

Dù vậy, chuyên gia này cảnh báo một đợt bùng nổ giá có thể xảy ra vào giữa tháng 7/2026, thời điểm chương trình xả kho SPR kết thúc và Trung Quốc nối lại hoạt động nhập khẩu.

Các chuyên gia kinh tế vĩ mô nhận định nếu các bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ sẽ tiếp tục kéo dài. Việc giá năng lượng neo cao đang làm sống lại nỗi lo lạm phát, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu tăng vọt kể từ cuối tháng 2/2026. Hệ quả tất yếu là các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được dự báo sẽ phải tăng lãi suất để ứng phó với tình hình./.

