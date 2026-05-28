Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Nhờ công tác triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nên từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không có trường hợp tàu cá vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước quyết tâm góp phần gỡ thẻ vàng EC.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có tổng số tàu cá 1.477 tàu đăng ký, đăng kiểm và đã được cấp phép, tỷ lệ lắp đặt VMS đạt 100%. Trong tổng số tàu cá nói trên, có 60% tàu có công suất lớn đủ sức vươn ra khai thác các ngư trường xa như Côn Đảo, Trường Sa, DK1... Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay, hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp triển khai hoạt động phối hợp các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển.

Đơn vị đã tái thành lập Tổ Giám sát tàu cá và Tổ kiểm tra nhiệm vụ chống khai thác IUU trực thuộc Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp). Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra việc lắp đặt, niêm phong thiết bị giám sát hành trình, máy VX 1700 và tàu cá tỉnh Đồng Tháp nằm bờ phục vụ chống vi phạm khai thác IUU.

Đồng Tháp hiện có 902/902 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đưa vào hoạt động, đạt 100%. Số tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình là 30 tàu hiện đều xác định được danh sách, vị trí neo đậu, tọa độ đang neo đậu, đảm bảo giám sát chặt chẽ.

Các tàu cá neo đậu tại Cảng cá Vàm Láng (Đồng Tháp). (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ở xã Gia Thuận, địa phương có thế mạnh về khai thác hải sản với đội tàu nhiều nhất của tỉnh Đồng Tháp, với 422 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ và 141 tàu có chiều dài dưới 15 mét đánh bắt gần bờ. Loại nghề khai thác chủ yếu là lưới kéo, lưới rê, lưới vây, câu, hậu cần vận chuyển khai thác thủy sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Hà Trần Phương Thùy cho biết: Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Việc phối hợp được triển khai đồng bộ từ khâu theo dõi, giám sát tàu cá xuất bến, nhập bến đến công tác kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, điều kiện hoạt động của tàu cá theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tàu cá, tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác trên địa bàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận cùng Đồn Biên phòng và Ban Quản lý Cảng cá cũng như Công an xã duy trì chế độ trao đổi, cập nhật thông tin hàng ngày thông qua nhóm Zalo chung để kịp thời thông báo tình hình tàu cá ra, vào bến; phối hợp xử lý, ngăn chặn các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Đối với 90 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận tổ chức niêm yết công khai danh sách tại trụ sở ủy ban nhân dân xã và trụ sở các ấp có tàu cá thuộc diện này để thông tin rộng rãi đến người dân, chủ phương tiện biết, theo dõi và chấp hành quy định của pháp luật. Trưởng ấp các ấp trong xã có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát, giám sát vị trí neo đậu tàu không đủ điều kiện hoạt động của từng ấp; tổ chức thực hiện ký cam kết đối với các chủ tàu cá này chấp hành các quy định chống khai thác IUU trên địa bàn từng ấp.

Hiện nay, xã Gia Thuận không có tàu cá thuộc danh sách có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, mất kết nối VMS kéo dài trên 6 tháng, hoạt động vượt ranh giới cho phép cũng như không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp hiện có 184 tàu cá khai thác hải sản trên biển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho Đinh Tú Khoa cho hay: Để nâng cao hiệu lực quản lý tàu cá, góp phần phòng chống IUU hiệu quả, ủy ban nhân dân phường đã chú trọng thực hiện công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cũng như công tác kiểm soát danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.

Chủ các phương tiện làm thủ tục khai báo trước khi xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho còn phối hợp Chi cục Thủy sản cập nhật thông tin, danh sách tàu cá đủ điều kiện và không đủ điều kiện; triển khai cho tất cả các chủ tàu cá các quy định về cấm khai thác thủy sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài; nhắc nhở tàu cá khai thác gần ranh giới biển không được vượt ranh giới biển, thường xuyên kiểm tra kết nối giám sát hành trình (6 giờ, 10 ngày); làm việc các chủ tàu mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển để giải thích nguyên nhân tàu cá vi phạm và cam kết không tái phạm. Trường hợp tàu cá mất tín hiệu và không báo vị trí quá 1 ngày sẽ được Công an phường đến tận nơi cư trú lập biên bản yêu cầu chủ tàu khắc phục tín hiệu.

Đối với trường hợp 7 tàu cá trên địa bàn không đủ điều kiện hoạt động, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Tho lập danh sách niêm yết công khai tại ủy ban nhân dân phường, khu phố, điểm dân cư. Trưởng các khu phố có tàu cá này được phân công giám sát, kiểm tra chặt chẽ từng chủ tàu và tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, không để ngư cụ, trang thiết bị trên tàu cá được giám sát 1 tháng lần.

Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phường Mỹ Tho không có tàu cá mất kết nối trên 6 giờ mà không báo vị trí và không có tàu mất kết nối trên 10 ngày.

Để công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn trong thời gian tới được tiếp tục phát huy, đảm bảo hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các xã, phường phân loại, xử lý dứt điểm các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để xử lý tài sản kê biên, làm sạch dữ liệu tàu thuyền, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý; rà soát toàn bộ đội tàu lắp đặt thiết bị VMS, nhất là nhóm tàu có chiều dài từ 12-15 mét; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện được lắp đặt và duy trì kết nối thiết bị theo quy định.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện giải pháp công nghệ trong quản lý tàu cá, trong đó có xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cảng cá và lực lượng Biên phòng, Công an nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, ứng dụng công nghệ giám sát từ xa, dữ liệu vệ tinh và hệ thống cảnh báo để thay thế phương thức quản lý thủ công.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có tàu cá tiếp tục tập trung công tác quản lý chặt chẽ tàu cá “3 không,” tàu cá đã xóa đăng ký, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến ra khơi; quản lý chặt chẽ, nắm chắt thông tin từng tàu, chủ tàu, hình ảnh, vị trí neo đậu; khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND của tỉnh; hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế, duy trì kết nối hệ thống VMS theo Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND của tỉnh Đồng Tháp./.

