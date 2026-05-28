"Thanh toán số và AI đang thay đổi hành vi tiêu dùng Việt Nam"

Ngày 28/5/2026, Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa công bố kết quả nghiên cứu Visa Consumer 360 khảo sát 1.000 người tiêu dùng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy người Việt đang tự tin bước vào kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số mới với mức độ sẵn sàng nổi trội so với nhiều thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, khoảng một nửa người tiêu dùng tại châu Á - Thái Bình Dương cho biết sẵn sàng để AI tham gia vào quá trình mua sắm trực tuyến. Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ này đạt 57%, cao hơn mức trung bình 50% của toàn khu vực.

Theo Visa, các công cụ AI đang hỗ trợ người dùng tìm kiếm, so sánh và hoàn tất giao dịch nhanh hơn, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, người tiêu dùng vẫn lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, độ chính xác của thông tin và các giao dịch ngoài ý muốn.

Nghiên cứu cũng cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng sẵn sàng tham gia các giao dịch xuyên biên giới.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường dẫn đầu khu vực về mức độ sử dụng thẻ đa ngoại tệ, với 56% người tiêu dùng sở hữu và 34% đã sử dụng. Trong khi đó, mức trung bình của châu Á - Thái Bình Dương lần lượt là 52% sở hữu và 28% sử dụng.

Theo Visa, xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp thanh toán an toàn, linh hoạt và dễ kiểm soát khi mua sắm hoặc du lịch quốc tế.

Trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thẻ tín dụng hiện đã vượt tiền mặt để trở thành phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất trong các chuyến đi quốc tế. Đây được xem là dấu mốc cho thấy sự chuyển dịch mạnh sang các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt với mức độ an toàn và bảo vệ cao hơn cho người dùng.

Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu xu hướng này cũng cho thấy người tiêu dùng đang sẵn sàng tham gia sâu hơn vào dòng chảy thương mại và tiêu dùng toàn cầu.

Nghiên cứu Consumer 360 phác họa bức tranh về một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi niềm tin của người tiêu dùng trở thành động lực thúc đẩy sự tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Khi người dùng ngày càng quen thuộc với các công cụ số, những rào cản từng hạn chế việc tiếp cận các trải nghiệm mới như mua sắm ứng dụng AI hay thanh toán xuyên biên giới đang dần được xóa bỏ.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng phản ánh đà tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam cũng như tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế số. Theo bà, điều này đang thúc đẩy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng, từ việc cởi mở hơn với trải nghiệm mua sắm ứng dụng AI đến thanh toán số xuyên biên giới.

Visa khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái và cơ quan hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái thanh toán mở, an toàn và đáng tin cậy.

Trong khi đó, ông Kelvin Utomo, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp Visa Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết thời gian tới, Visa sẽ tập trung mở rộng hạ tầng thanh toán QR, nâng cao năng lực sẵn sàng cho AI và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ thanh toán số./.

