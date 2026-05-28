Hãng Boeing đặt mục tiêu bàn giao máy bay 737 MAX 7 và MAX 10 vào năm 2027

Tại hội nghị nhà đầu tư do Bernstein tổ chức ngày 27/5, Giám đốc điều hành (CEO) Kelly Ortberg của Boeing thông báo hai dòng máy bay 737 MAX 7 và MAX 10 đang ở giai đoạn kiểm định cuối cùng.

Theo lộ trình, hãng sẽ hoàn tất cấp phép trong năm 2026 để bắt đầu bàn giao máy bay cho khách hàng vào năm 2027 (cùng với dòng 777-9). Sau đó, Boeing sẽ chuyển trọng tâm sang thử nghiệm dòng 777X.

Đây là nỗ lực quan trọng nhằm xử lý việc chậm trễ kéo dài, khi trước đó mẫu MAX 7 và MAX 10 từng lùi lịch ra mắt nhiều năm (từ 2019-2020) do các vấn đề an toàn.

Dù thừa nhận quy trình phê duyệt của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mất thời gian hơn dự kiến, ông Ortberg khẳng định Boeing đã có "tiến bộ rất tốt" trong việc cải thiện hệ thống sản xuất và thu hút đơn đặt hàng mới kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2024.

Một tin vui khác là FAA đã chính thức cho phép Boeing nâng sản lượng dòng 737 MAX từ 42 chiếc lên 47 chiếc mỗi tháng. Hãng dự định sẽ tiếp tục tăng dần sản lượng lên 52 chiếc và hướng tới mục tiêu dài hạn là 63 chiếc/tháng.

Trước những tín hiệu tích cực thị trường đã phản ứng lạc quan khi cổ phiếu Boeing tăng 1,9% ngay trong phiên giao dịch.

Diễn biến này cho thấy hãng đang từng bước cải thiện hoạt động sản xuất và đẩy nhanh tiến độ các chương trình máy bay, dù quá trình phê duyệt từ cơ quan quản lý hàng không vẫn là yếu tố quan trọng./.

