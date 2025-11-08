Thẩm phán Mỹ bác bỏ án hình sự với Boeing trong vụ tai nạn 737 MAX

Ngày 7/11 theo giờ Việt Nam, một thẩm phán liên bang Mỹ đã chính thức bác bỏ các cáo buộc hình sự chống lại tập đoàn Boeing liên quan đến các vụ tai nạn thảm khốc của máy bay 737 MAX 8.

Quyết định của Thẩm phán liên bang Reed O'Connor được đưa ra theo thỏa thuận đạt được hôm 23/5 giữa Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) và Boeing nhằm giải quyết vụ kiện kéo dài liên quan tới 2 vụ rơi máy bay khiến 346 người thiệt mạng.

Theo hồ sơ liên bang, trong "thỏa thuận không truy tố" nói trên, Boeing sẽ phải nộp phạt 1,1 tỷ USD để đổi lấy việc được bãi bỏ cáo buộc "âm mưu lừa gạt Chính phủ Mỹ" trong quá trình lấy chứng nhận cho dòng máy bay MAX.

Khoản tiền này bao gồm 244 triệu USD tiền phạt, 445 triệu USD bồi thường cho các gia đình nạn nhân và 455 triệu USD tăng cường các chương trình an toàn, chất lượng và tuân thủ quy định tại Boeing.

Thỏa thuận trên cũng đã hủy bỏ phiên tòa hình sự dự kiến diễn ra hồi tháng 6 tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas. Việc vụ án được giải quyết mà không yêu cầu Boeing phải nhận tội gian lận trong quá trình lấy chứng nhận cho dòng máy bay MAX giúp hãng tránh được nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng ký kết hợp đồng với Chính phủ Mỹ - một khách hàng lớn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng của Boeing.

Trong tuyên bố ngày 7/11, Boeing cam kết tôn trọng các nghĩa vụ trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp, đồng thời sẽ tiếp tục các nỗ lực trong việc củng cố các chương trình an toàn, đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định của hãng./.

