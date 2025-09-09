Mỹ chưa dỡ bỏ giới hạn sản xuất cho máy bay Boeing 737 MAX

Người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 8/9 cho biết cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc dỡ bỏ giới hạn sản xuất 38 máy bay 737 MAX mỗi tháng được áp đặt từ đầu năm 2024, hay điều chỉnh cách thức giám sát sản xuất của Boeing.

Trả lời các phóng viên sau một sự kiện ở Washington, Giám đốc FAA Bryan Bedford nói rằng dù tiến độ đang được cải thiện nhưng có thể không nhanh như Boeing mong muốn.

Ông khẳng định FAA đang tiến hành quy trình một cách hợp lý nhất có thể.

FAA đã áp đặt giới hạn sản xuất chưa từng có đối với Boeing ngay sau sự cố khẩn cấp trên không hồi tháng 1/2024, liên quan đến một chiếc máy bay dòng 737 MAX 9 mới của hãng Alaska Airlines bị thiếu bốn bulông quan trọng.

Kể từ đó, FAA đã duy trì việc tăng cường giám sát trực tiếp đối với hoạt động sản xuất của Boeing.

Ông Bedford bày tỏ vui mừng trước những cải thiện của Boeing nhưng vẫn đang chờ thêm dữ liệu cho các câu hỏi chủ chốt.

Ông giải thích rằng quy trình sẽ được tiến hành "từ dưới lên," nghĩa là đội ngũ giám sát trực tiếp của FAA tại Boeing sẽ là người đưa ra khuyến nghị về việc liệu nhà sản xuất này đã đạt được các yêu cầu để có thể thay đổi giới hạn hay chưa.

Ông nhấn mạnh rằng hiện tại chưa có khuyến nghị nào được đưa ra, cho thấy công việc vẫn đang tiếp diễn.

Tháng trước, ông Bedford cho biết FAA sẽ tiến hành các thử nghiệm lập kế hoạch dựa trên kịch bản với Boeing trước khi cấp phép.

Về phía Boeing, công ty từ chối bình luận nhưng đã dẫn lại phát biểu của Giám đốc điều hành Kelly Ortberg hồi tháng Bảy. Khi đó, ông Ortberg cho biết họ hy vọng sẽ sớm đủ điều kiện để đề nghị FAA cho phép tăng sản lượng lên 42 máy bay mỗi tháng, và các chỉ số hiệu suất chính của công ty đang tiến triển ổn định.

Trong một diễn biến khác, ông Bedford thừa nhận FAA đang phải hoạt động "căng mình" khi phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Chúng bao gồm một dự án cải cách hệ thống kiểm soát không lưu trị giá 12,5 tỷ USD, giám sát Boeing, cũng như xây dựng các quy định mới cho máy bay không người lái, máy bay siêu thanh và hiện đại hóa quy trình cấp chứng nhận.

Ông cho rằng FAA cần một cuộc cải cách sâu rộng và phải giải quyết một hệ thống không lưu đang gặp sự cố hàng ngày trong những vấn đề nhỏ, như hỏng mạch điện và đường dây viễn thông./.

Boeing tái khởi động hoạt động sản xuất máy bay Boeing 737 MAX Hãng chế tạo máy bay Boeing đã khởi động lại hoạt động sản xuất dòng máy bay 737 MAX, khoảng 1 tháng sau khi 33.000 công nhân nhà máy chấm dứt cuộc đình công kéo dài 7 tuần.