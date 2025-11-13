Boeing bồi thường hơn 28 triệu USD cho gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay 737 MAX

Ngày 12/11, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Chicago (Mỹ) đã ra phán quyết liên quan đến vụ tai nạn của dòng máy bay Boeing 737 MAX hồi tháng 3/2019 và buộc tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu nước Mỹ phải bồi thường số tiền lên tới 28,45 triệu USD cho gia đình một nạn nhân người Ấn Độ.

Cụ thể, khoản bồi thường trên gồm 10 triệu USD cho tổn thất tinh thần của gia đình nạn nhân, 10 triệu USD cho nỗi đau và sự chịu đựng của nạn nhân trước khi qua đời, cùng các khoản bồi thường khác.

Vụ kiện liên quan đến gia đình bà Shikha Garg ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines làm 157 người thiệt mạng. Đây là một trong 2 thảm kịch liên tiếp xảy ra với dòng máy bay Boeing 737 MAX khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Chia sẻ với báo giới, ông Soumya Bhattacharya - chồng của bà Shikha Garg, cho rằng phán quyết của tòa đã thể hiện sự công bằng và gia đình không có ý kiến gì thêm.

Về phần mình, Boeing bày tỏ hối tiếc sâu sắc về các vụ tai nạn thảm khốc, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình các nạn nhân.

Chuyến bay ngày 10/3/2019 của hãng hàng không Ethiopian Airlines khởi hành từ Addis Ababa (Ethiopia) đến Nairobi (Kenya) đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh.

Nạn nhân Shikha Garg là chuyên gia tư vấn của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đang trên đường tới Nairobi để tham dự một hội nghị môi trường. Bà mới chỉ kết hôn 3 tháng trước khi xảy ra tai nạn./.

